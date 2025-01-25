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    澳洲偵探揭露 iPhone內建應用程式成最新偷吃神器

    澳洲私家偵探克蘿夫茨專門協助顧客找出伴侶不忠行為，她近日分享，有些偷情者現在不會透過秘密通訊應用程式，反而是利用iPhone內建的備忘錄應用程式聯絡。（圖擷自「venusinvestigations」Tiktok、本報合成）

    澳洲私家偵探克蘿夫茨專門協助顧客找出伴侶不忠行為，她近日分享，有些偷情者現在不會透過秘密通訊應用程式，反而是利用iPhone內建的備忘錄應用程式聯絡。（圖擷自「venusinvestigations」Tiktok、本報合成）

    2025/01/25 11:00

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲私家偵探克蘿夫茨（Cassie Crofts）專門協助顧客找出伴侶不忠行為，她近日分享，有些偷情者現在不會透過秘密通訊應用程式，反而是利用iPhone內建的備忘錄應用程式聯絡，該程式有「共享功能」，能與他人共同編輯內容，甚至可以設定密碼防範他人觀看。

    綜合外媒報導，私家偵探克蘿夫茨分別在新南威爾斯州、昆士蘭州工作，專門協助客戶們找出不忠配偶的細節真相，她近期於Tiktok發布影像提及，許多人擔心被發現使用秘密通訊應用或隱藏照片的計算機程式，然其實有種更簡單、更不易被察覺的應用，即iPhone內建的備忘錄（Notes）。

    克蘿夫茨說，「大多數懷疑伴侶的人會檢查短信或社交媒體訊息，但很少有人會想到去查看備忘錄。」備忘錄是個毫不起眼的應用程式，一般使用於寫雜貨清單或寫給前男友的憤怒訊息草稿，不過如果若使用iPhone，備忘錄應用程式可以邀請與其他人建立共同筆記，透過一起協作筆記，可以在裡面寫筆記、互相交談，寫完後刪除，甚至可以設定密碼，防止沒有存取權限者觀看。

    影像曝光迄今超過6萬多次瀏覽量，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「我確實檢查過伴侶的備忘錄」、「哇！」，還有網友笑說「原來大家一直用錯方法偷情」。

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