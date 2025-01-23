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    旅日注意！「有麻疹症狀」仍搭機出遊 東京男3天足跡曝光

    1名住在東京的30多歲男子確診麻疹，成為東京首例感染病例，但該男子不顧麻疹感染症狀，仍搭機前往高知縣觀光旅遊，期間足跡遍及羽田等3座機場。（法新社資料照）

    1名住在東京的30多歲男子確診麻疹，成為東京首例感染病例，但該男子不顧麻疹感染症狀，仍搭機前往高知縣觀光旅遊，期間足跡遍及羽田等3座機場。（法新社資料照）

    2025/01/23 15:20

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本麻疹（はしか）疫情持續擴大，東京政府昨（22）日宣布，一名住在東京的30多歲男子確診麻疹，成為東京首例感染病例。然而，該男子不顧麻疹感染症狀，仍搭機前往高知縣觀光旅遊，足跡遍及羽田等3座機場，目前男子3天足跡已被公布，當局呼籲足跡重疊者若出現發燒等症狀，務必聯絡當地保健所。

    綜合《NHK》等日媒報導，這名住在東京都的30多歲男子，在1月12日出現發燒、頭痛、倦怠等感染麻疹症狀，但仍選擇在13日至15日搭機出遊。報導指出，男子先是在13日上午8點半，抵達東京羽田機場第2航廈，再於上午11點搭機飛往四國高知縣的高知機場（別稱︰高知龍馬機場），接著在當地租車後開始到處觀光。

    根據高知縣政府調查，確診男子13日抵達高知縣後，前往室戶岬、室戶廢校水族館等場所參觀，之後還有在當地餐廳用餐，並入住高知市內的飯店。接著在14日，男子駕車前往愛媛縣；15日下午4點半，男子前往香川縣的高松機場候機，搭乘當日下午5點半的全日空538號班機返回東京，該航班於晚間6點50分降落羽田機場。

    另外，男子在期間前往機場時，還有搭乘西武新宿線所澤站及羽田機場的機場巴士，因此可能接觸不特定多數民眾。院方通報，男子確診前並未接種任何預防疫苗，因頻繁出現咳嗽、出疹等症狀，直到21日才就醫，並被確定感染麻疹，目前已在家休養；高知縣政府則是主動公布男子旅遊足跡，提醒曾與男子接觸過的民眾務必多加注意。

    報導指出，麻疹是一種由病毒引起的高度傳染性疾病，傳染性極強，能透過空氣傳播。如果不慎感染，約在10天內會出現類似感冒的症狀，如發燒、咳嗽和流鼻水等；出現這些症狀後的2至3天，體溫則會至39度以上，並出現紅疹。

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