旅日注意！「有麻疹症狀」仍搭機出遊 東京男3天足跡曝光

1名住在東京的30多歲男子確診麻疹，成為東京首例感染病例，但該男子不顧麻疹感染症狀，仍搭機前往高知縣觀光旅遊，期間足跡遍及羽田等3座機場。（法新社資料照）

2025/01/23 15:20

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本麻疹（はしか）疫情持續擴大，東京政府昨（22）日宣布，一名住在東京的30多歲男子確診麻疹，成為東京首例感染病例。然而，該男子不顧麻疹感染症狀，仍搭機前往高知縣觀光旅遊，足跡遍及羽田等3座機場，目前男子3天足跡已被公布，當局呼籲足跡重疊者若出現發燒等症狀，務必聯絡當地保健所。

綜合《NHK》等日媒報導，這名住在東京都的30多歲男子，在1月12日出現發燒、頭痛、倦怠等感染麻疹症狀，但仍選擇在13日至15日搭機出遊。報導指出，男子先是在13日上午8點半，抵達東京羽田機場第2航廈，再於上午11點搭機飛往四國高知縣的高知機場（別稱︰高知龍馬機場），接著在當地租車後開始到處觀光。

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根據高知縣政府調查，確診男子13日抵達高知縣後，前往室戶岬、室戶廢校水族館等場所參觀，之後還有在當地餐廳用餐，並入住高知市內的飯店。接著在14日，男子駕車前往愛媛縣；15日下午4點半，男子前往香川縣的高松機場候機，搭乘當日下午5點半的全日空538號班機返回東京，該航班於晚間6點50分降落羽田機場。

另外，男子在期間前往機場時，還有搭乘西武新宿線所澤站及羽田機場的機場巴士，因此可能接觸不特定多數民眾。院方通報，男子確診前並未接種任何預防疫苗，因頻繁出現咳嗽、出疹等症狀，直到21日才就醫，並被確定感染麻疹，目前已在家休養；高知縣政府則是主動公布男子旅遊足跡，提醒曾與男子接觸過的民眾務必多加注意。

報導指出，麻疹是一種由病毒引起的高度傳染性疾病，傳染性極強，能透過空氣傳播。如果不慎感染，約在10天內會出現類似感冒的症狀，如發燒、咳嗽和流鼻水等；出現這些症狀後的2至3天，體溫則會至39度以上，並出現紅疹。

東京の方で高知旅行をされた方に はしか の感染が確認されました。

１月13日の15時半～16時半頃に廃校水族館に登校されています。

同じ日時に登校された方で発熱や咳、発疹などの症状が現れた方は、感染の可能性があります。

お心当たりの方は医療機関受診前にお住まいの保健所にご相談下さい。 — むろと廃校水族館 （@murosui_kochi） January 22, 2025

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