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    太陽報向哈利王子道歉！纏訟多年終和解 新聞集團賠鉅款

    英國哈利王子（見圖）的律師22日證實，已就遭非法收集資訊、電話竊聽等訴訟案，與NGN達成和解。（法新社資料照）

    英國哈利王子（見圖）的律師22日證實，已就遭非法收集資訊、電話竊聽等訴訟案，與NGN達成和解。（法新社資料照）

    2025/01/23 10:04

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子（Prince Harry）的律師22日證實，哈利已就遭非法收集資訊、電話竊聽等訴訟案，與「新聞集團報業」（News Group Newspapers，NGN）達成和解。NGN旗下《太陽報》（The Sun）更史無前例公開致歉，「對公爵造成的痛苦以及對人際關係、友誼和家庭造成的損害表示歉意」。

    綜合媒體報導，哈利王子的律師舍伯恩（David Sherborne）表示，媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）旗下NGN同意支付巨額賠償金，並且承認英國國王查爾斯三世（King Charles III）么子哈利因《太陽報》非法活動和已停刊的《世界新聞報》（News of the World）電話竊聽成為被害人，雙方已經達成和解協議。

    NGN向哈利等原告發布道歉聲明指出：「NGN就太陽報1996年至2011年間嚴重侵犯其私生活，正式且毫不含糊地向薩塞克斯公爵（Duke of Sussex，即哈利王子）道歉，包括為太陽報私家偵探進行的非法活動所衍生的摩擦。」

    聲明稱：「NGN也就電話遭到竊聽、監控，以及私人資訊遭到《世界新聞報》記者和接受其指揮的私家偵探誤用，正式且毫不含糊地向薩塞克斯公爵道歉。」

    《法新社》報導，隨著案件達成和解，纏訟多年的官司戲劇性劃下句點，避免案件於22日進入完整審判程序。哈利王子此前執意與NGN對簿公堂，誓言公開揭露《太陽報》的不當行為。

    逾1300名對NGN提告的被害人當中，僅哈利王子和前工黨議員華森（Tom Watson）堅持提告索賠，其他被害人均選擇和解。律師舍伯恩說：「這為數百名其他索賠人提供了平反，他們在無法了解真相的情況下被迫達成和解。」

    NGN旗下《太陽報》史無前例公開致歉，「對公爵造成的痛苦以及對人際關係、友誼和家庭造成的損害表示歉意」。示意圖。（法新社資料照）

    NGN旗下《太陽報》史無前例公開致歉，「對公爵造成的痛苦以及對人際關係、友誼和家庭造成的損害表示歉意」。示意圖。（法新社資料照）

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