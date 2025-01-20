人權團體控訴沒數據顯示「死刑有效」 新加坡內政部長拿資料反駁

新加坡內政部長尚穆根指出，因為新加坡對毒販執行死刑，讓該國毒犯人數在30年內大幅銳減，挽救數以千計的生命，他也強調身為國家政策制定者「必須拋開個人情感」，執行必要措施保護絕大部分的人民。（資料照，路透）

2025/01/20 16:39

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「死刑存廢」一直是備受爭論的議題，聯合國歐盟等人權團體多次強調，沒有證據顯示死刑具有嚇阻效果或降低犯罪率，因此極力呼籲各國往廢除死刑邁進。針對此議題，新加坡內政部長翻出該國過去執行死刑的具體資料，指出因為對毒販執行死刑，讓星國毒犯人數在30年內大幅銳減，挽救數以千計的生命。

新加坡內政部長尚穆根（K. Shanmugam）昨日晚間，在臉書發文引述《華爾街日報》（The Wall Street Journal）針對將卸任的美國總統拜登（Joe Biden），將多數死刑犯減刑為無期徒刑的報導，並在文中對此事發表評論。尚穆根表示，他經常被人問及對死刑的立場，而他的首要考量是「如何做最符合新加坡人整體利益」。

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尚穆根指出，個人信念會影響一個人對政策的看法，不過執政者最終必須做出對整個社社會正確、對國家有利的事。他也坦言，奪去他人生命是很嚴重的事，沒有人會願意因別人的死亡而受到良心譴責，但仍必須清楚評估政策帶來的後果，「制定公共政策需要一顆善良的心，但也要有冷靜的頭腦，你必須清醒地評估一項政策帶來的後果。」

尚穆根舉例，廢除死刑能拯救毒販的生命，卻會造成鼓勵更多人「走私毒品」新加坡，使得供應問題上升，隨之而來的後果是更出現多嚴重犯罪暴力的事件。他又列出歐美等已開發國家在針對毒品的罰責上，大多都不會很嚴格，導致他們有不少國民死於濫用毒品，或是因為毒品糾紛衍生出來的暴力犯罪，釀成重大傷亡。

尚穆根表示，以嚴格執法聞名全球的新加坡，各區域內毒品供應在過去30年雖有增加，但新加坡中央肅毒局每年逮捕的吸毒者人數，已從1990年代的6000人，降低至如今3000人左右，「我們嚴厲的做法挽救了數以千計的生命」，他提到這些生命包含了許多可能吸毒、或受害於吸毒相關犯罪活動的人及家庭。

尚穆根強調，身為國家政策制定者「必須拋開個人情感」，執行必要措施保護絕大部分的人民，「如果採取的行動（廢除死刑）會導致更多無辜者在新加坡喪命，那我們無法心安理得。」

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以嚴格執法聞名全球的新加坡。（資料照，彭博）

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