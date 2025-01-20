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    TikTok：正恢復在美國服務 感謝川普提供澄清和保證

    2025/01/20 04:21

    〔中央社〕美國總統當選人川普宣布將暫緩執行熱門短影音應用程式TikTok所受禁令後，TikTok今天表示，正在恢復對美國用戶提供服務。

    路透社報導，該平台在致用戶訊息中說：「由於總統川普所付出的心力，TikTok得以重回美國。」

    TikTok稍早在聲明中指出：「根據與我們的服務提供者達成的協議，TikTok正處於恢復服務的過程中。」

    聲明同時感謝川普「向我們的服務提供者提供必要的澄清與保證，即他們在為超過1億7000萬美國人提供TikTok服務，並且讓超過700萬家小型企業得以繁榮發展時，不會面臨任何處罰」。

    TikTok昨天深夜在基於國家安全理由而祭出的「不賣就禁」法律生效前，停止對美國用戶提供服務。美國官員曾示警，TikTok由總部位在中國北京的字節跳動（ByteDance）控制和擁有，美國用戶的資料可能被洩漏給北京當局，對美國構成國家安全風險。

    川普今天稍早表示，將於明天就職日發布行政命令，「延長法律禁令生效前的期限，以便我們能夠達成協議來保護我們的國家安全」。

    他在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文說：「我希望美國在合資企業中擁50%所有權。藉此，我們拯救TikTok，把它交到可靠的人手中，並且讓它繼續發展。」

    川普並且表示，「初步構想是，與目前的擁有者和／或新擁有者建立合資企業，從而使得美國在與我們選擇的收購方之間建立的合資企業中，擁有50%的所有權」。1140120

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