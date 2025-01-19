TikTok讓台灣年輕人變親中？外媒揭認同感轉變

TikTok可能正在重塑台灣年輕世代的認同。（路透）

2025/01/19 17:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國短影音平台TikTok崛起，不僅在全球引發對國安與資訊操控的憂慮，更可能深刻影響台灣年輕世代的認同與態度。《金融時報》近期的一項調查報導揭示，台灣的部分教育工作者與研究人員憂心，TikTok或許正在成為北京潛移默化影響台灣社會的一種工具。

這篇報導以〈TikTok是否讓台灣年輕人更親中〉為題，其中提到，去年國立嘉義女中在一場作文考題中要求學生探討「如何與獨裁者談判」。令人意外的是，多數學生在作文中表達台灣應避免挑釁中國，並以弱勢心態面對威脅。這樣的傾向引發教師們的震驚，並在社會引起討論。

請繼續往下閱讀...

《金融時報》指出，台灣年輕世代的台灣身分認同不如以往強烈。根據台灣民意基金會的數據，20至24歲的年輕人已不再是最認同台灣身分的群體，這一趨勢的改變，部分學者認為與TikTok的廣泛使用密切相關。

台灣小學生44%用TikTok 國中生逼近60%

TikTok在台灣青少年間極為流行。根據台灣網路資訊中心（TWNIC）的統計，約22%的台灣民眾使用TikTok；但在小學生中，使用率達44%，國中生更接近60%。初期接觸TikTok的用戶多因舞蹈或娛樂影片吸引，然而根據台灣民主實驗室的研究，TikTok的演算法會逐步推送政治相關影片，如對中國「民主」與台灣政治體制的比較，潛移默化地影響使用者的認知。

美國羅格斯大學（Rutgers University）社會心理學家朱西姆（Lee Jussim）領導的研究指出，TikTok上呈現有利中國共產黨的內容比例遠高於Instagram和YouTube等其他平台。此外，研究發現，TikTok的重度使用者對中國人權紀錄的評價更正面，且對訪問中國的態度更為積極。

台灣民主實驗室研究員Eric Hsu 指出，TikTok未必能直接改變年輕人對中國的立場，但可能削弱他們的警覺性與反抗意願。他認為這種潛移默化的影響更令人擔憂，因為它可能在不知不覺中改變台灣社會的價值觀與政治態度。

此外，許多台灣年輕人對本地的經濟與社會問題感到失望，如薪資停滯與高房價，這種情緒容易被中國透過社群媒體放大，進一步削弱他們對台灣的信心。一些TikTok影片甚至直接攻擊台灣政治人物，如將總統賴清德標籤為「通緝犯」，引發更深層次的社會分裂與對立。

《金融時報》提到，對於是否應在台灣禁用TikTok，社會輿論分歧。法律專家指出，TikTok在台灣並未設立合法實體，確實有法理依據禁止其運營。然而，這樣的措施可能被解讀為限制言論自由，特別是反對黨可能將此作為攻擊執政黨的藉口。認知作戰專家沈伯洋認為，禁用TikTok可能破壞台灣社會對民主的信任，並進一步加深世代分裂。

學者呼籲，與其全面封禁，不如針對TikTok的影響進行更深入的教育與溝通。Eric Hsu建議，政府應尋找與年輕人對話的方式，建立更強的社會韌性，從根本上抵抗外來的資訊操控，避免讓台灣失去抵抗中國影響的能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法