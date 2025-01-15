消息人士稱以哈即將簽署停火協議 以色列總理辦公室否認

消息人士稱以色列與哈瑪斯接近達成停火協議，不過以色列總理辦公室否認這項說法。圖為在加薩地區作戰的以軍戰車。（法新社）

2025/01/15 23:06

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴勒斯坦消息人士與以色列官員透露，以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）之間的停火協議接近談妥，可能今（15）日晚間或明日就會簽署協議，並於週末開始實施停火措施，不過以色列總理辦公室否認了這些說法。

《以色列時報》（The Times of Israel）報導，一名巴勒斯坦消息人士向以色列公共廣播公司KAN透露，以哈之間的停火談判已取得了突破性進展，雙方可能明天就會簽署協議。

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這名消息人士補充說，預期停火措施會在簽署協議的24到48小時之後開始施行。

以色列媒體Walla也引述一名以色列官員的說法指出，停火協議可能會在當地時間今晚或明日簽署，後續還會發布一份聯合聲明，「在杜哈（Doha）的人質交易談判取得了突破。加薩的哈馬斯軍事領導人穆罕默德·辛瓦爾（Mohammed Sinwar）點頭了。」穆罕默德是前任領導人葉海亞·辛瓦爾（Yahya Sinwar）的兄弟。

不過以色列總理辦公室否認了上述消息人士或媒體的說法，「與報導相反，哈瑪斯恐怖組織尚未回覆他們對於協議的反應。」

據《路透》先前報導，以色列與哈瑪斯將分階段落實停火。哈瑪斯在為期6周的停火第一階段會先釋放33名人質，以色列則會自加薩中部地區分批撤軍；而從第一階段的第16天起，雙方將進行關於第二階段的談判，預期第二階段哈瑪斯將釋放餘下所有人質，以色列部隊則會全面撤離，兩方永久停火。

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