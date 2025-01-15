法國紀錄片揭中國利用伽利略計畫 秘密開發北斗導航系統內幕

法國紀錄片揭露，中國利用參與歐洲「伽利略」衛星導航計畫竊取機密，秘密研發自己的「北斗」導航系統。（法新社檔案照）

2025/01/15 05:51

〔國際新聞中心／綜合報導〕法國電視台M6在12日首播最新獨家調查紀錄片「法國—中國：秘密戰爭」（France-Chine, la guerre secrete），揭露北京在法國從政治、文化、科技到軍事的全方位秘密作戰行動，除產業間諜、技術攫取、窺探政治人物、影響力滲透等，中國還藉由挖角法國空軍退役飛行員，企圖取得只有北大西洋公約組織（NATO）飛行員才知道的技術與操作流程。

紀錄片也首次披露，中國自製的C919客機，其實是透過採購、仿製和駭客攻擊等手段，抄襲法國空中巴士A350。對此，法國國防情報暨安全局（DRSD）首次回應，證實中國滲透行動嚴峻，已採取反間諜措施。

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中央社報導，「秘密戰爭」堪稱第一支揭露北京對法國全方位滲透開戰的紀錄片。紀錄片導演普拉多（Vincent Prado）經過近1年的調查，蒐集到超乎預期的證據。這部長達73分鐘的影片，從中國留學生竊取法國大學研究資料切入，深入追蹤中國如何在不同領域全面活動，以獲取有利中國稱霸野心的資訊和技術。

節目主持人戴拉維拉迪耶指出，「中國對什麼都有興趣：高科技、文化、資訊、文物、太空、航空、軍事」，尤其在航太領域，中國過去20年來企圖「彎道超車」，多次企圖竊取並抄襲法國擁有的尖端科技。

影片揭露，中國2003年參與歐洲「伽利略」衛星導航計畫，中方工程師從事監視任務，並涉嫌竊取機密，歐洲團隊發現不對勁後，要求架設繞過中方辦公室的網路纜線、限制中方人員進出。後來，法國情報機關告知，中國正利用伽利略衛星導航資訊，秘密研發自己的「北斗」導航系統。

最後，北斗搶先完成，並搶先佔用適用於導航系統的頻段，導致頻率衝突，至今爭議未解；一旦爆發戰事，後果恐不堪設想。

法國國家科學研究中心（CNRS）前北京辦公室負責人范胡克（Marie-Pierre Van Hoecke）也首度披露，歐洲後來發現，中國負責的搜尋和救援服務（SAR）非導航訊號，可以攔截、干擾各國政府發出的公共管理服務（PRS）訊號，歐方因此要求拆除，雙方合作破局。

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