燒不停！ 加州文圖拉郡竄出新野火

2025/01/14 15:13

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕燒個不停!美國加州洛杉磯郡野火還在延燒,隔壁文圖拉郡(Ventura County)13日晚間7時14分許又爆出了新的火勢.當局連忙展開救援。

據《CNN》報導,加州巡警表示,這起火災發生在文圖拉郡最大城奧克斯納德(Oxnard)一處河床,文圖拉消防局指稱野火燃燒面積為5英畝(約2萬平方公尺),目前已投入75名消防員救火。

美國國家氣象局因強風助長火勢等原因,發布罕見的「特別危險情況」紅旗警告,所涉及的地區包括文圖拉郡的奧克斯納德、千橡市、西米谷以及洛杉磯郡的聖塔克拉利塔,這些地方的人口超過200萬人。

#autoincident; #VCFD along with Ventura City Fire and Oxnard Fire Are on scene of a brush fire in the river bottom off North Ventura Blvd in Ventura. The fire is currently at 5 acres in medium fuels with a moderate rate of spread. Approximately 75 firefighters are on scene… pic.twitter.com/9Lj7GZzh1r