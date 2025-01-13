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    澤倫斯基：活逮2北韓士兵準備交金正恩盼促成換俘

    2025/01/13 04:12

    〔中央社〕烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，準備將俘虜到的北韓士兵交給北韓領導人金正恩，藉以從俄羅斯換回烏克蘭戰俘。

    法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群平台X發文說：「烏克蘭準備好對金正恩交出他的士兵，如果他能夠安排換回在俄羅斯遭到俘虜的我方戰士。」

    路透社報導，澤倫斯基寫道，除了俘虜的首批北韓戰士之外，無庸置疑未來還會活捉到更多，「我們士兵再俘虜到其他人，那只是時間的問題」。

    他昨天宣布烏軍在俄羅斯庫斯克州（Kursk）俘虜兩名北韓士兵。那是自從平壤去年秋天對這場打了將近3年戰爭派兵以來，烏克蘭首度宣布活捉北韓士兵。

    澤倫斯基上傳審問兩名男子影片顯示，躺在床上的其中一人雙手纏著繃帶，另一人則是下巴裹著繃帶。

    其中一人告訴審問者，他並不知道是被派去與烏克蘭作戰，以為自己被送去接受演訓。

    這名士兵表示，如果被命令返回北韓，他會接受；但若有機會，他準備好留在烏克蘭。

    澤倫斯基表示，對於不想回國的北韓士兵而言，可能會提供其他選項，「表達想要用韓語散播身歷這場戰爭真相、進而促進和平的人，將會得到這樣的機會」。

    但是他沒有提供這方面的具體細節。1140113

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