地球上最大朝聖集會 印度教「大壺節」登場

2025/01/13 02:30

〔中央社〕地球上規模最大朝聖集會、為期6週的印度教「大壺節」明天登場。它是宗教信仰、靈性、文化、旅遊的具體體現，但也考驗當局管理群眾的能力。

「大壺節」（Kumbh Mela）於2017年被列入聯合國教科文組織（UNESCO）的人類非物質文化遺產名錄。

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路透社報導，6週期間預計將有逾4億人造訪北方邦（Uttar Pradesh）城市普萊雅格拉吉（Prayagraj），在3條聖河交匯處進行沐浴。這3條河是恆河（Ganges River）、亞穆納河（Yamuna River）和肉眼看不見、神秘的薩拉斯瓦地河（Saraswati River）。

虔誠印度教徒相信，沐浴聖水可以清洗罪孽，而在大壺節期間沐浴聖河，更可以超脫生死輪迴，獲得救贖。

大壺節每隔3年在北阿坎德邦（Uttarakhand）哈里德瓦（Haridwar）、普萊雅格拉吉、馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）納希克（Nasik）、馬德雅邦（Madhya Pradesh）烏賈因（Ujjain）輪流舉行。

已有上千年的這項傳統緣自印度教神話故事：諸神和群魔為爭奪裝滿長生不老仙藥的壺而大打出手12天，相當於人間的12年，過程中把壺打翻，4滴仙藥滴落上述4座城市。

大壺節每隔12年才回到恆河、亞穆納河和薩拉斯瓦地河匯流處舉行，被認為最神聖，通常會吸引最大規模信眾參與。

對當局而言，舉辦大壺節是一項重大考驗，不僅要展現管理數以百萬計人流的能力，同時還需守護古老節慶的神聖傳統。

為了接待為數眾多信眾，沿河岸占地4000公頃的空地儼然已經變成一座新巿鎮，搭建了15萬頂帳篷、配備3000個廚房、14萬5000個洗手間和99座停車場。

當局還安裝多達45萬個新的供電接駁點，預計節慶期間用電量會超過當地10萬套城市公寓一個月的用電量。

除了往返普萊雅格拉吉的表定列車外，印度國鐵還推出98個專列，節慶期間將運行3300次，用於信眾輸運工作。

北方邦邦長阿蒂提亞納特（Yogi Adityanath）告訴當地電視台：「最神聖印度教節慶之一在我的邦舉辦，我感到榮幸。」

阿蒂提亞納特是一名深具影響力印度教僧侶，也是總理莫迪（Narendra Modi）領導的印度人民黨（BJP）中擁有高支持度的強硬派政治家。

印度人民黨致力為作為其基本盤的草根印度教徒恢復並且榮耀印度宗教與文化象徵，成功舉辦大壺節可望提升這項功業，而這也是自從這個印度教民族主義政黨於2014年上台以來，莫迪對支持者所作承諾。

官員表示，北方邦政府已為今年活動撥款640億盧比（約7億6500萬美元），不但在多個國際旅展中宣傳大壺節，也廣邀外國代表參與。1140113

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