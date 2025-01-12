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    洛杉磯野火燒出「有毒氣體」 當地衛生局緊急呼籲居民避免外出

    美國加州洛杉磯多處近期遭野火肆虐，不僅奪走造成至少16人死亡，上萬棟房屋慘遭燒毀，還一度迫使30萬人撤離。（法新社）

    美國加州洛杉磯多處近期遭野火肆虐，不僅奪走造成至少16人死亡，上萬棟房屋慘遭燒毀，還一度迫使30萬人撤離。（法新社）

    2025/01/12 16:44

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯多處近期遭野火肆虐，不僅奪走造成至少16人死亡，上萬棟房屋慘遭燒毀，還一度迫使30萬人撤離。受到野火狂燒影響，當地爆發有毒的煙霾危險，讓洛杉磯郡公共衛生部門（Los Angeles County Department of Public Health）緊急示警，呼籲居民盡可能留在室內，外出則須攜戴口罩。

    綜合外媒報導，洛杉磯郡公共衛生部門官員馬哈揚（Anish Mahajan）指出，目前洛杉磯的猛烈大火，導致有毒氣體直衝天際，且令人窒息的濃煙籠罩著大片地區，「我們都感受到了野火煙霾，一種細小顆粒、氣體和水蒸氣的混合物。這些小顆粒進入我們的鼻子和喉嚨，會引起喉嚨痛和頭痛。」

    馬哈揚表示，即便是身體健康的民眾，也應該盡可能待在室內，並使用空氣清淨機；至於得外出工作的人，則需要戴上N95口罩，它可以過濾掉細小顆粒，防止煙霾進入人體。同時，馬哈揚也特別提醒年幼兒童、老人，以及患有呼吸系統和心臟疾病的人，此時都應特別小心，避免出現呼吸急促、喘息、咳嗽和胸痛等嚴重症狀。

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