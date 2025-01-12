洛杉磯野火燒出「有毒氣體」 當地衛生局緊急呼籲居民避免外出

美國加州洛杉磯多處近期遭野火肆虐，不僅奪走造成至少16人死亡，上萬棟房屋慘遭燒毀，還一度迫使30萬人撤離。（法新社）

2025/01/12 16:44

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯多處近期遭野火肆虐，不僅奪走造成至少16人死亡，上萬棟房屋慘遭燒毀，還一度迫使30萬人撤離。受到野火狂燒影響，當地爆發有毒的煙霾危險，讓洛杉磯郡公共衛生部門（Los Angeles County Department of Public Health）緊急示警，呼籲居民盡可能留在室內，外出則須攜戴口罩。

綜合外媒報導，洛杉磯郡公共衛生部門官員馬哈揚（Anish Mahajan）指出，目前洛杉磯的猛烈大火，導致有毒氣體直衝天際，且令人窒息的濃煙籠罩著大片地區，「我們都感受到了野火煙霾，一種細小顆粒、氣體和水蒸氣的混合物。這些小顆粒進入我們的鼻子和喉嚨，會引起喉嚨痛和頭痛。」

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馬哈揚表示，即便是身體健康的民眾，也應該盡可能待在室內，並使用空氣清淨機；至於得外出工作的人，則需要戴上N95口罩，它可以過濾掉細小顆粒，防止煙霾進入人體。同時，馬哈揚也特別提醒年幼兒童、老人，以及患有呼吸系統和心臟疾病的人，此時都應特別小心，避免出現呼吸急促、喘息、咳嗽和胸痛等嚴重症狀。

Si estás cerca de un incendio forestal, la mejor manera de evitar la inhalación de humo es permanecer adentro. Si tienes que salir al aire libre en condiciones de humo, usa una mascarilla respiratoria N95 o KN95 o KF94.



2/2 — LA Public Health （@lapublichealth） January 11, 2025

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