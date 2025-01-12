洛杉磯野火蔓延增至16死 上百隻動物成災民湧入庇護所

洛杉磯當地庇護所收容上百隻動物，白色哈士奇、橘色貓咪都被燒傷。（本報合成，擷取自薩迪納人道協會/FB）

2025/01/12 15:14

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯近日爆發大規模野火，一度造成3萬人緊急撤離，目前已知16人喪命、超過1.2萬棟房屋被燒毀。隨著火災持續擴大，數以千計的居民被迫撤離家園，而動物也成為無助受害者，數百隻動物紛紛湧入收容所。

據《美聯社》報導，洛杉磯當地的薩迪納人道協會（Pasadena Humane）在野火爆發首日就立即化身成動物庇護所，短短幾天之內收留超過300隻動物。許多動物身上都帶著痛苦的燒傷，一隻白色哈士奇犬直接被燻灰，毛皮跟爪子也都燒焦。除了常見的貓、狗等寵物，還有孔雀和浣熊等野生動物也不幸被火災波及而被受傷。

請繼續往下閱讀...

薩迪納人道協會表示，雖然他們能為小型動物提供緊急庇護，但仍呼籲飼主將寵物留在身邊一起撤離。為了擴大收容空間，該協會正與加州其他動物收容所合作，共同救助更多受災動物。

愛心民眾的支持也為這些受災動物帶來希望，薩迪納人道協會已經收到大量物資和捐款，然而目前因為資源有限，該協會已無法再接受更多捐助。多家當地動物救援組織也加入了救援行列，攜手拯救更多受困動物，將牠們安置在安全的地方。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法