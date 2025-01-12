2025日本民間氣象公司「櫻花滿開預測」︰東京3/21搶先開

日本氣象公司開始針對2025年的櫻花開花時間進行預測。（資料照，彭博）

2025/01/12 14:07

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本民間氣象公司（ウェザーニュース，Weathernews）近期公布今年第1次的「櫻開花預測」（桜開花予想），東京都的「染井吉野櫻」（ソメイヨシノ）可能在3月21日搶先開花；不過日本氣象株式會社表示，他們預測今年率先開花地區，會是在高知、福岡及鹿兒島，時間則是3月22日。

綜合日媒報導，日本氣象新聞公司在本月9日公布第1次預測，根據資料顯示，從開花日起算，各地將在5天到2週左右迎接盛開時期。另外，今年西日本及東日本地方大多數地區開花時間都跟往年差不多；而北日本地方會較往年來得早開花，預估北海道開花時間將提早一周左右。

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日本氣象新聞公司指出，東京染井吉野櫻將在3月21日開花，成為全日本最早開花的地區；緊接著3月22日，橫濱與高知也會成為較早開花的地區。至於知名賞櫻景點的預測開花時間，東京都上野恩賜公園、高知縣高知公園及熊本縣熊本城同為3月22日；京都府嵐山為3月28日；青森縣弘前公園為4月18日。

不過根據日本氣象株式會社的第1次「櫻花開花及盛開預測」（桜の開花・満開予想），目前預測各地開花時間可能跟往年差不多，率先開花的地區是3月22日的高知、福岡及鹿兒島，接著才是3月24日的東京及名古屋。至於上述地區開花後，關東甲信地方、東海地方及中國地方也將依序開花。

根據日本氣象株式會社預測，東京3月24日開花後，將在3月31日盛開；大阪3月27日開花後，將在4月3日盛開；青森4月21日開花後，將在4月25日盛開；札幌5月1日開花後，將在5月5日左右盛開。

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