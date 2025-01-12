為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    巴基斯坦民宅煙火爆炸釀6死 鄰居、路人難逃死劫

    巴基斯坦一戶民宅發生煙火爆炸，導致家人、鄰居及路人共6人身亡。示意圖，與新聞事件無關。（歐新社）

    巴基斯坦一戶民宅發生煙火爆炸，導致家人、鄰居及路人共6人身亡。示意圖，與新聞事件無關。（歐新社）

    2025/01/12 14:01

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕位於巴基斯坦東北部的「門迪伯哈烏丁」（Mandi Bahauddin）11日晚間發生民宅爆炸事件，這場悲劇疑因製作煙火引發意外而起，造成至少6人死亡，另有7人受傷。

    綜合外媒報導，當時該民宅一樓有2名家人正在準備煙火，家裡存放12公斤至15公斤的煙火材料。不料，突然發生電線短路點燃材料，隨即引起大規模火災及爆炸，導致建築屋頂轟然倒塌。

    當地警方指出，這場事故已造成包括1名男子、3名女子及2名女童在內共6人喪生，其中4人為住戶，另有1名鄰居及1名路人不幸遇難。此外，7名受困於瓦礫中的傷者已獲救，所幸傷勢穩定。當局已展開深入調查，試圖釐清爆炸確切原因。

    巴基斯坦過去數月已多次發生類似事件，2024年4月和10月，費薩拉巴德（Faisalabad）與木爾坦（Multan）亦發生煙火爆炸事故，共導致9人死亡。巴基斯坦當局不斷警告煙火材料儲存與製作的高度危險性，呼籲民眾加強安全意識，避免悲劇重演。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播