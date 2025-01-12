巴基斯坦民宅煙火爆炸釀6死 鄰居、路人難逃死劫

巴基斯坦一戶民宅發生煙火爆炸，導致家人、鄰居及路人共6人身亡。示意圖，與新聞事件無關。（歐新社）

2025/01/12 14:01

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於巴基斯坦東北部的「門迪伯哈烏丁」（Mandi Bahauddin）11日晚間發生民宅爆炸事件，這場悲劇疑因製作煙火引發意外而起，造成至少6人死亡，另有7人受傷。

綜合外媒報導，當時該民宅一樓有2名家人正在準備煙火，家裡存放12公斤至15公斤的煙火材料。不料，突然發生電線短路點燃材料，隨即引起大規模火災及爆炸，導致建築屋頂轟然倒塌。

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當地警方指出，這場事故已造成包括1名男子、3名女子及2名女童在內共6人喪生，其中4人為住戶，另有1名鄰居及1名路人不幸遇難。此外，7名受困於瓦礫中的傷者已獲救，所幸傷勢穩定。當局已展開深入調查，試圖釐清爆炸確切原因。

巴基斯坦過去數月已多次發生類似事件，2024年4月和10月，費薩拉巴德（Faisalabad）與木爾坦（Multan）亦發生煙火爆炸事故，共導致9人死亡。巴基斯坦當局不斷警告煙火材料儲存與製作的高度危險性，呼籲民眾加強安全意識，避免悲劇重演。

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