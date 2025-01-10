美研究：TikTok壓制反中內容 引導用戶對中共「改觀」

美大學研究發現，TikTok搜尋演算法產生的親中共內容，幾乎是反中共內容3倍。（美聯社）

2025/01/10 19:27

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國政府要求中國「字節跳動」公司出售旗下短影音平台TikTok（抖音國際版）的「不賣就禁」法案，10日在最高法院展開口頭辯論，結果攸關TikTok是否會在本月19日在美強制下架。美國羅格斯大學網路傳染研究所（NCRI）一份最新研究報告揭示，TikTok會刻意壓制不利中國共產黨的內容，讓用戶對中共「改觀」，凸顯Tiktok確實存在宣傳操縱，「TikTok是中共的宣傳工具」。

在TikTok在美命運進入「關鍵一週」之際，羅格斯大學網路傳染研究所去年12月30日發布「TikTok的資訊操縱及其與美國使用者對中國看法的關係」研究指出，臉書旗下Instagram有關維吾爾人和西藏的內容中，各有84％及31％是反中共，但TikTok上僅11％及5％；在谷歌旗下YouTube上搜尋「天安門」，約有65％的內容對中共持負面看法，但TikTok上僅約20％。結果顯示，批評中共的內容在TikTok上遠不如另2個平台容易取得。

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報告進一步發現，TikTok用戶對於反中共內容的參與度，包括按讚、評論的數量，比親中共內容多出4倍，但搜尋演算法產生的親中共內容幾乎是（反中共內容）3倍。相較之下，Instagram和YouTube上的反中及親中內容的演算法，很大程度取決於「商業考量」，亦即愈多人參與的內容愈容易搜尋到，反觀TikTok的演算法原則中，「推進中共宣傳」顯然發揮一定作用。報告直言，這強烈表明TikTok壓制反中共內容。

報告也對1214名美國民眾進行調查，評估他們在社群平台上花費的時間，以及對中國看法的關聯性。結果顯示，用戶使用TikTok的時間愈多，對中國人權紀錄的評價就更正向，包括更傾向赴中國旅遊。

作者之一、羅格斯大學新布倫瑞克分校心理學系傑出教授李．朱西姆（Lee Jussim）表示，TikTok對美國年輕用戶構成的最大風險是可能被用來挑撥離間，洗腦年輕用戶支持中共的目標和議程，「我們的研究強烈表明，中共利用TikTok推進自身利益，且成功說服美國人」。NCRI主任兼科學長芬克斯坦（Joel Finkelstein）補充，這種洗腦是真實存在，最高法院的審理重點不在於TikTok是否為假設性威脅，而是「我們是否允許這種洗腦繼續存在」。

國際期刊「社會心理學前沿」已接納該研究報告，將在二月或三月作為專門討論全球民主威脅的特刊內容出版。TikTok發言人則批評，NCRI透過在平台創建新帳號的方式，對內容演算法進行研究，並不能反映真實用戶體驗，僅是為了得出特定結論。

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