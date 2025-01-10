前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬缺席卡特國葬 紐時：行程有衝突

2023年11月28日，美國前第一夫人（右起）梅蘭妮亞．川普、蜜雪兒．歐巴馬、蘿拉．布希，以及希拉蕊．柯林頓現身教堂出席前第一夫人蘿莎琳．卡特在喬治亞州亞特蘭大的追悼會。蜜雪兒因行程衝突缺席卡特9日的國葬。（美聯社）

2025/01/10 17:31

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國前總統歐巴馬9日獨自出席前總統卡特的國葬，妻子蜜雪兒．歐巴馬並未如其他前第一夫人般隨夫現身。蜜雪兒的發言人說，蜜雪兒已向卡特的家屬致哀。

《紐約時報》報導，蜜雪兒未出席葬禮，發言人卡森（Crystal Carson）透過聲明說，蜜雪兒已向卡特家屬，以及每一個敬愛與受教於這位傑出前總統的人，傳達她的「思念與祈禱」。

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1名不具名知情人士透露，蜜雪兒人在夏威夷，因行程衝突以致不克出席卡特的國葬。夏威夷州是歐巴馬的老家與出生地。

另外4位仍在世的現、前任總統則都偕妻出席，包括現任總統拜登與第一夫人吉兒、民主黨籍前總統柯林頓與前第一夫人希拉蕊、共和黨籍前總統布希與前第一夫人蘿拉，以及即將宣誓就職重返白宮的共和黨籍前總統川普與前第一夫人梅蘭妮亞。

2023年11月，蜜雪兒曾與其他尚在世的前第一夫人出席卡特之妻、前第一夫人蘿莎琳（Rosalynn Carter）的追悼會。柯林頓與拜登當時也一併出席，歐巴馬則未現身。

美國前總統歐巴馬（中）獨自出席前總統卡特的國葬，但他身旁的總統當選人川普（右二）與前總統布希（左一），則皆分別偕妻梅蘭妮亞（右一）與蘿拉（左二）出席。（路透）

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