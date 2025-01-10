持續為女童受教權發聲！最年輕諾獎得主馬拉拉將回巴基斯坦出席峰會

提倡女童受教權的史上最年輕諾貝爾獎得主馬拉拉將返回祖國巴基斯坦出席女童教育高峰會。圖為她去年在美國出席描述神學士迫害下的阿富汗婦女的紀錄片《麵包與玫瑰》首映會。（美聯社）

2025/01/10 16:57

〔編譯張沛元／綜合報導〕積極推動女童受教權、曾因此遭槍擊的2014年諾貝爾和平獎得主馬拉拉．尤沙夫賽（Malala Yousafzai），週末將回祖國巴基斯坦出席女孩教育高峰會。

馬拉拉現年27歲，從小在擔任校長的父親的薰陶下積極爭取女性受教權，激怒保守人士甚至遭到死亡威脅；2012年，15歲的馬拉拉上學途中被巴基斯坦神學士開槍謀殺，頭部中彈，經手術後保住一命，之後轉往歐洲醫療與持續求學，最後從英國牛津大學畢業，期間僅返回巴基斯坦數次。

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馬拉拉10日在X上發文說，她很高興能與全球穆斯林領袖一起參加這場針對女童教育的重要會議，她將在12日論及保護所有女童的上學權，以及說明為何必須追究神學士對阿富汗婦女與女童所犯下的罪行。

高峰會11、12日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德登場，聚焦穆斯林社區的女童受教權。馬拉拉創設的非營利組織的「馬拉拉基金會」（Malala Fun）發言人證實，馬拉拉將親自出席與會。

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