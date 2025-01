2歲男童被獨留電暖房內15小時脫水亡 美國粗心爸被送辦

2025/01/10 17:34

〔即時新聞/綜合報導〕美國北卡羅來納州發生一起令人震驚的兒童死亡事件,一名27歲父親去年12月某天因將2歲兒子單獨留在高溫房間長達15小時,最終導致孩子因嚴重脫水身亡,該父親目前面臨重罪指控。

綜合外媒報導,據警方調查,27歲的卡特(Aaron Lynwood Carter)發現2歲兒子River有流鼻涕和輕微發燒症狀,於下午3點將兒子安置在床上休息,到了下午5點,卡特檢查兒子後為節省電費,關閉了住處的中央空調系統,轉而在每個房間開啟電暖器。卡特在此後的時間裡都未定期確認兒子的狀況。

直到約15小時後才有家人發現並撥打電話尋求警方緊急援助。當警察抵達現場時,發現River已經失去生命跡象,房間溫度估計高達華氏100度(約攝氏37度)。現場調查發現,房間內的電風扇已因靠近電暖器的高溫而變形,但卡特無法說明當晚電暖器的具體溫度設定。

據初步調查,River死因是由於環境熱暴露引起的高鈉脫水,報告中強調,讓一個生病的孩子獨自待在密閉的高溫環境長達15小時的做法極其危險。River的母親(Katy Anne Gilliam)吉利安因當晚11:30才下班回家,因此未被追究刑事責任。

卡特目前被控非自願過失殺人罪和虐待兒童造成嚴重身體傷害罪,並被關押在摩爾縣拘留中心等待調查。

Aaron Lynwood Carter, 27, of West End, North Carolina, has been charged with felony involuntary manslaughter & felony child abuse inflicting serious bodily injury in connection with the death of his son, River Carter, 2, on December 2, 2023



