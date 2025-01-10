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    2歲男童被獨留電暖房內15小時脫水亡 美國粗心爸被送辦

    一名27歲父親因將2歲兒子單獨留在高溫房間長達15小時，最終導致孩子因嚴重脫水身亡，示意圖。（法新社）

    一名27歲父親因將2歲兒子單獨留在高溫房間長達15小時，最終導致孩子因嚴重脫水身亡，示意圖。（法新社）

    2025/01/10 17:34

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國北卡羅來納州發生一起令人震驚的兒童死亡事件，一名27歲父親去年12月某天因將2歲兒子單獨留在高溫房間長達15小時，最終導致孩子因嚴重脫水身亡，該父親目前面臨重罪指控。

    綜合外媒報導，據警方調查，27歲的卡特（Aaron Lynwood Carter）發現2歲兒子River有流鼻涕和輕微發燒症狀，於下午3點將兒子安置在床上休息，到了下午5點，卡特檢查兒子後為節省電費，關閉了住處的中央空調系統，轉而在每個房間開啟電暖器。卡特在此後的時間裡都未定期確認兒子的狀況。

    直到約15小時後才有家人發現並撥打電話尋求警方緊急援助。當警察抵達現場時，發現River已經失去生命跡象，房間溫度估計高達華氏100度（約攝氏37度）。現場調查發現，房間內的電風扇已因靠近電暖器的高溫而變形，但卡特無法說明當晚電暖器的具體溫度設定。

    據初步調查，River死因是由於環境熱暴露引起的高鈉脫水，報告中強調，讓一個生病的孩子獨自待在密閉的高溫環境長達15小時的做法極其危險。River的母親（Katy Anne Gilliam）吉利安因當晚11:30才下班回家，因此未被追究刑事責任。

    卡特目前被控非自願過失殺人罪和虐待兒童造成嚴重身體傷害罪，並被關押在摩爾縣拘留中心等待調查。

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