4271人收賄被移送！中國去年處分73名省級以上幹部

中國官方通報，去年共處分73名省級以上幹部，並有4271名涉嫌收賄人士被移送檢察機關。圖為北京第二中級人民法院。（路透資料照）

2025/01/10 14:05

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方通報去年共處分73名省級以上幹部，並有4271名涉嫌收賄人士被移送檢察機關，人數相當驚人。

中共中央紀委國家監察委員會網站10日通報了2024年中國「全國紀律檢查監察機關」的監督檢查、審查調查情況。

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2024年，中國全國紀檢監察機關共收到信訪（來信來訪）檢舉356.3萬件。其中檢舉控告類信訪舉報100.7萬件。處置問題線索217.5萬件，立案87.7萬件。

其中，立案省部級以上幹部73人、廳局級幹部4348人、縣處級幹部3.5萬人、鄉科級幹部12.1萬人；立案現任或原任村黨支部書記、村委會主任10.4萬人。

此外，去年處分88.9萬人中，黨紀處分68萬人、政務處分27萬人；處分省部級以上幹部73人，廳局級幹部3838人，縣處級幹部3.1萬人，鄉科級幹部11.2萬人，一般幹部12.8萬人，農村、企業等其他人員61.3萬人。立案賄賂人員2.6萬人，移送檢察機關4271人。

中共總書記習近平6日表示，「腐敗是中共面臨的最大威脅，當前反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜，有任何猶豫動搖、鬆懈手軟或半途而廢，都將犯下顛覆性錯誤。」

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