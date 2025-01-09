馬斯克被爆密謀顛覆英國政局 扶植右翼勢力推翻工黨

馬斯克（左）近來公開批評英國首相施凱爾。（美聯社）

2025/01/09 20:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）繼公開支持德國極右翼政黨後，再度引發爭議。《金融時報》報導，馬斯克正與盟友密謀，計畫在英國下次大選前，削弱工黨籍首相施凱爾（Keir Starmer）的執政基礎，扶植右翼政黨。

知情人士透露，馬斯克除了透過旗下社群平台X發布政治言論，也尋求其他管道打擊英國工黨政府。據了解，他特別關注右翼民粹政黨「英國改革黨」（Reform UK）。該黨近期民調支持度已從去年7月的14％上升到22％，緊追工黨的28％與保守黨的24％。

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馬斯克近半年來頻頻關注英國政壇，對施凱爾政府的批評愈發強烈。他近日猛烈抨擊英國政府處理兒童性侵案件的手法，要求重啟全國性調查。這些性侵案主要涉及英裔巴基斯坦裔犯罪集團。施凱爾雖曾任英格蘭與威爾斯首席檢察官，積極打擊兒童性侵犯罪，但馬斯克仍指控他「難辭其咎」。

在大曼徹斯特地區奧爾德姆鎮（Oldham）性侵醜聞案中，負責保護婦女及兒童不受暴力傷害的政務次官菲力普斯（Jess Phillips）拒絕內政部調查要求後，馬斯克立即指控她「包庇種族滅絕性侵犯」。施凱爾予以強力反駁，菲利普斯則說，馬斯克的言論已危及她的人身安全。

值得關注的是，馬斯克最近與英國改革黨黨魁法拉吉（Nigel Farage）關係生變，公開表示該黨「需要新領導人」，並持續物色接班人選，包括該黨國會議員洛威（Rupert Lowe）。

《路透》指出，馬斯克上月曾公開支持德國極右翼政黨「德國另類選擇黨」（AfD），預計9日在X平台與該黨黨魁魏德爾（Alice Weidel）直播對談。AfD已被德國安全部門列為極端主義組織。而挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Støre）已對馬斯克干預他國政治的行為表達憂慮。

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