川普放話拿下巴拿馬運河、格陵蘭 義總理：說給中國聽的

義大利總理梅洛尼（見圖）稱，川普近期的強硬言論，應該是在針對中國。（歐新社）

2025/01/09 21:12

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）近期揚言「不排除以軍事手段」奪取巴拿馬運河與格陵蘭，引發關注，但不久前才跟川普見過面的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今（9日）出面為他緩頰，稱美國不會真的因此出兵，他的強硬言論，應該是衝著中國去的。

《法新社》報導，梅洛尼上週末親至佛州（Florida）與川普會晤。她今日在記者會上針對相關議題回應：「我認為我能排除美國在接下來幾年，試圖強行併吞他們感興趣領土的可能性。」

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梅洛尼又說，川普的言論「更像是說給......其他大國聽的」，她接著點出，巴拿馬運河在世界貿易中扮演著要角，而格陵蘭島擁有豐沛的自然資源，「近年來，我們看到了中國在這兩個地區的存在感日益增加。」

梅洛尼在記者會上，也被問到了是否會出席川普1月20日的就職典禮，不過她並沒有給出明確答案，僅說她有意願，目前尚在考慮。

梅洛尼補充說，她認為川普不會拋棄烏克蘭，「老實說，我預料不會有脫離的情況。」因為川普對她表明「正因為我們想要和平，我們不會拋棄烏克蘭」。

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