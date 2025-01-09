加州野火燒不停！當地麥當勞「矗立火海中」影像曝光

加州當地麥當勞矗立於火焰之中。（擷取自X）

2025/01/09 21:24

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州連日遭到野火侵襲，加上強勁又乾燥的「聖安娜焚風」助長，讓加州這場火瀕臨失控狀態。就有民眾在社群分享，當地的火勢在強風促使下，麥當勞「孤伶伶」被包圍的畫面，引起討論。

加州洛杉磯野火擴散的又快又急，而野火也燒進了高級豪宅區「太平洋斷崖」（Pacific Palisades），尤其這個社區居住的幾乎都是影視名人，也讓男星亞當山德勒、湯姆漢克斯等人，發文報平安並遠離家園。當地多處空無一人，僅有野火焚燒的現象，就像身處於世界末日。

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就有民眾在社群平台X上分享，當地某間麥當勞在強風助長、火苗四散下，孤獨地矗立於火焰肆虐中，情況岌岌可危。而根據網友最新的回報得知，這間麥當勞已經消失在火海裡。

加上野火也燒進了好萊塢山，影響了許多人的生活。因此奧斯卡金像獎會員的投票，將延長至14日截止；提名者名單也推延至19日揭曉。目前，消防隊員正奮力撲滅洛杉磯的大火，同時還有超過10萬人，接獲強制撤離的命令。

The wind gusts are devastating. Truly a hurricane of fire.



Video: @stuartpalley pic.twitter.com/b2fprFAgTC — Dr. Lucky Tran （@luckytran） January 9, 2025

加州當地麥當勞矗立於火焰之中。（擷取自X）

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