加州野火燒不停！當地麥當勞「矗立火海中」影像曝光

2025/01/09 21:24

祝蘭蕙/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國加州連日遭到野火侵襲,加上強勁又乾燥的「聖安娜焚風」助長,讓加州這場火瀕臨失控狀態。就有民眾在社群分享,當地的火勢在強風促使下,麥當勞「孤伶伶」被包圍的畫面,引起討論。

加州洛杉磯野火擴散的又快又急,而野火也燒進了高級豪宅區「太平洋斷崖」(Pacific Palisades),尤其這個社區居住的幾乎都是影視名人,也讓男星亞當山德勒、湯姆漢克斯等人,發文報平安並遠離家園。當地多處空無一人,僅有野火焚燒的現象,就像身處於世界末日。

請繼續往下閱讀...

就有民眾在社群平台X上分享,當地某間麥當勞在強風助長、火苗四散下,孤獨地矗立於火焰肆虐中,情況岌岌可危。而根據網友最新的回報得知,這間麥當勞已經消失在火海裡。

加上野火也燒進了好萊塢山,影響了許多人的生活。因此奧斯卡金像獎會員的投票,將延長至14日截止;提名者名單也推延至19日揭曉。目前,消防隊員正奮力撲滅洛杉磯的大火,同時還有超過10萬人,接獲強制撤離的命令。

The wind gusts are devastating. Truly a hurricane of fire.



Video: @stuartpalley pic.twitter.com/b2fprFAgTC