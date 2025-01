洛杉磯野火延燒 川普之子與馬斯克竟怪罪烏克蘭

2025/01/09 18:59

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國洛杉磯近日野火延燒,已迫使3萬人緊急撤離。令人匪夷所思的是,美國前總統川普的長子小川普(Donald Trump Jr.)與企業家馬斯克(Elon Musk)竟在社群媒體上將這場災難與烏克蘭扯上關係,聲稱洛杉磯消防局因捐贈物資給烏克蘭而自身救災量能不足。

根據烏克蘭獨立新聞社(UNIAN)報導,在災情持續擴大之際,小川普在社群平台 X發文,將矛頭指向烏克蘭。他援引一則2022年3月18日的新聞,聲稱洛杉磯消防局將「大量庫存」捐贈給烏克蘭,導致如今沒有足夠的資源來應付發生在自己責任區內的火災。

小川普寫道:「喔,原來如此,洛杉磯消防局將他們的大量庫存都捐給了烏克蘭。」

值得注意的是,向來與川普家族友好的馬斯克也轉發了這篇貼文,並附和道:「消防栓沒有水。他們還從消防預算中削減了1700萬美元。甚至還把物資送去烏克蘭」。這番言論形同認同川普之子的說法。

然而,川普本人則未將此災難歸咎於烏克蘭,而是在他的自創社群平台「真實社群」(Truth Social)上發文表示,將這次野火歸咎於「拜登(Biden)/ 紐森(Newsom,加州州長)執政團隊」的「嚴重無能與管理不善」。他寫道:「希望這能成為一個象徵,突顯拜登與紐森執政團隊的嚴重無能與管理不善。1月20日(美國總統就職日)必須儘快到來。」

針對洛杉磯野火,目前烏克蘭官方尚未發表回應。這場大火已造成數以萬計的居民被迫撤離家園,確切的起火原因和災損情況仍有待進一步調查。

