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    洛杉磯野火延燒 川普之子與馬斯克竟怪罪烏克蘭

    洛杉磯大火關烏克蘭何事？川普之子發文惹議 。（美聯社）

    洛杉磯大火關烏克蘭何事？川普之子發文惹議 。（美聯社）

    2025/01/09 18:59

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國洛杉磯近日野火延燒，已迫使3萬人緊急撤離。令人匪夷所思的是，美國前總統川普的長子小川普（Donald Trump Jr.）與企業家馬斯克（Elon Musk）竟在社群媒體上將這場災難與烏克蘭扯上關係，聲稱洛杉磯消防局因捐贈物資給烏克蘭而自身救災量能不足。

    根據烏克蘭獨立新聞社（UNIAN）報導，在災情持續擴大之際，小川普在社群平台 X發文，將矛頭指向烏克蘭。他援引一則2022年3月18日的新聞，聲稱洛杉磯消防局將「大量庫存」捐贈給烏克蘭，導致如今沒有足夠的資源來應付發生在自己責任區內的火災。

    小川普寫道：「喔，原來如此，洛杉磯消防局將他們的大量庫存都捐給了烏克蘭。」

    值得注意的是，向來與川普家族友好的馬斯克也轉發了這篇貼文，並附和道：「消防栓沒有水。他們還從消防預算中削減了1700萬美元。甚至還把物資送去烏克蘭」。這番言論形同認同川普之子的說法。

    然而，川普本人則未將此災難歸咎於烏克蘭，而是在他的自創社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文表示，將這次野火歸咎於「拜登（Biden）/ 紐森（Newsom，加州州長）執政團隊」的「嚴重無能與管理不善」。他寫道：「希望這能成為一個象徵，突顯拜登與紐森執政團隊的嚴重無能與管理不善。1月20日（美國總統就職日）必須儘快到來。」

    針對洛杉磯野火，目前烏克蘭官方尚未發表回應。這場大火已造成數以萬計的居民被迫撤離家園，確切的起火原因和災損情況仍有待進一步調查。

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