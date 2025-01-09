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    國泰航空連兩天爆食物中毒 尼泊爾飛香港航班近30人不適

    國泰航空從尼泊爾飛往香港的客機接連2天發生食物中毒事件。圖為香港國際機場一架國泰航空客機，示意圖，與新聞事件無關。（法新社）

    國泰航空從尼泊爾飛往香港的客機接連2天發生食物中毒事件。圖為香港國際機場一架國泰航空客機，示意圖，與新聞事件無關。（法新社）

    2025/01/09 19:02

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國泰航空從尼泊爾飛往香港的客機接連2天發生食物中毒事件，8日先是10名乘客食用飛機餐後出現嘔吐、腹痛等不適症狀；9日同一航班再傳19名乘客疑似食物中毒，這兩起事件共造成近30人不適。

    綜合外媒報導，8日凌晨3時41分，國泰航空CX640航班從尼泊爾加德滿都飛抵香港，航班上有10名年齡介於21歲至38歲的乘客，在食用飛機餐的半小時內，接連出現發燒、噁心、嘔吐及腹痛等食物中毒症狀。飛機降落後，救護人員隨即登機進行流行病學調查，其中4名乘客被送醫檢查，確認無須住院。

    香港衛生防護中心指出，飛機餐內容包括麵包﹑水果﹑沙拉﹑羊肉飯﹑雞肉飯和冰淇淋等，其中9名來自同一尼泊爾交流團的乘客在登機前曾吃一款三明治及薯條，當局初步推測這可能是部分乘客食物中毒的主因。

    然而，9日凌晨3時許，CX640航班再傳類似食物中毒事件，機上19名乘客出現症狀。香港消防處派出至少7輛救護車待命，航班降落後，12名乘客在2名航空公司人員的陪同下送醫治療。

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