衛生堪憂！ 澳洲麥當勞薯條油鍋「蟑螂竄逃」、掃具「爬滿白蛆」

澳洲新南威爾斯州紐卡索市一間麥當勞被媒體踢爆，有不少蟑螂出現在門市內的薯條炸網、廚具、垃圾桶等地方，且清掃用具上有著大量白色蛆蟲爬行。（圖擷取自「Newy 87.8 FM Newcastle」臉書粉專）

2025/01/09 17:32

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲新南威爾斯州紐卡索市（Newcastle）近期爆出一起食安危機，有媒體揭露當地一間麥當勞門市衛生環境嚴重堪憂，不僅被人拍到蟑螂出現在門市內的薯條炸網、廚具、垃圾桶等地方，且清掃用具上有著大量白色蛆蟲爬行，恐怖畫面被上傳到網路，立即引起大批民眾噁心反胃，更直呼再也不敢上門光顧。

綜合外媒報導，澳洲當地媒體《Newy 87.8》在本月7日曝光一段影片，拍攝地底點為紐卡索市羅德梅多（Broadmeadow）的一間麥當勞門市。從畫面顯示，各種大小的蟑螂，出現在薯條油炸網、地板、座位區、垃圾桶等地方；不僅如此，鏡頭還拍到現場的一組清掃用具，有大約有數十隻白色蛆蟲，爬到清掃用具上面，畫面看起來十分駭人。

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該媒體指出，他們根據GPS數據，確認這段影片的真實性，並透露這是在2024年被民眾曝光到網路上。《Newy 87.8》派人到現場採訪上門的消費者，而消費者在看完影片後，嚇得當場把購買的餐點丟掉，「我他X的再也不會回去了，我已經遲到了，那影片還毀了我的晚餐」，這段影片也在網上掀起熱議，不少人直言對店內衛生表達擔憂。

也有部分網友出面緩頰，指出任何一間餐飲店很難達到「完全不會出現蟑螂」情況，尤其是在店內員工大多是青少年的情況下，「這些門市交給連自己房間都不會整理的青少年管理，好像他們會懂食安標準一樣。」

目前麥當勞一名發言人回應，強調看到這些畫面感到非常失望，「看到照片令我們很失望，這顯然不符合麥當勞嚴格的食品安全、品質與衛生標準」，同時指出他們已針對這家分店採取行動，包括全面害蟲檢查與額外防蟲措施，鞏固顧客對麥當勞食安與客戶體驗的信任。

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