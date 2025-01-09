川普哀悼前總統卡特 讚為人、批巴拿馬運河政策

川普夫婦赴國會山莊哀悼前總統卡特。（法新社）

2025/01/09 16:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）偕前第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）8日到華盛頓特區的國會山莊圓形大廳（Capitol Rotunda），向前總統卡特（Jimmy Carter）靈柩致意。根據美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，高齡百歲的卡特總統去年12月29日辭世，國葬儀式包含遺體安放於國會山莊供公眾瞻仰。

作為美國第39任總統，卡特的靈柩覆蓋國旗，安放在國會山莊圓形大廳接受各界致哀。華盛頓國家大教堂（Washington National Cathedral）9日為其舉行國葬儀式，教堂距離白宮僅數公里。現任總統拜登預計在葬禮上發表悼詞。儘管川普與卡特過去曾相互批評，但他將出席國葬。

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川普將於20日正式就職，預計在當地時間8日與參議院共和黨人會面，討論重返白宮後如何推進施政議程。儘管川普近日讚揚卡特是一位「好人」，但他也針對其任內簽署的《巴拿馬運河條約》（Panama Canal treaty）提出批評。條約最終導致美國將這條重要水道的控制權移交給中美洲國家巴拿馬。

卡特逝世後，美國全國進入為期30天的哀悼期，期間所有政府機構建築物下半旗，而川普就職典禮在哀悼期內舉行，他對此表達不滿，更稱「沒有美國人會對此感到高興。」

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