日本恐降警報級大雪 官方氣象網站竟遭網攻癱瘓10小時
日本青森縣今（9）日遭遇大雪襲擊。（法新社）
莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本氣象廳警告，日本海沿岸從北部到西部地區受到強烈寒流影響，今、明兩天可能降下「警報級大雪」，呼籲民眾避免外出並注意安全。然而，在此關鍵時刻，日本天氣預報公司「日本氣象協會」的官方網站卻遭網路攻擊，導致氣象資訊無法正常提供。
據《NHK》報導 ，日本氣象協會的天氣預報網站「tenki.jp」於當地時間今（9）日上午7時起遭遇「DDoS」網攻，即駭客傳送大量數據癱瘓系統伺服器，使得用戶無法正常瀏覽網頁，氣象協會只好在社群平台及手機app提供氣象資訊。經過多方努力，網站在10個小時後恢復正常，氣象協會對此事件造成的不便向公眾致歉。
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由於日本正受到號稱「本季最強寒流」的侵襲，多地恐降下警戒等級的大雪，氣象資訊的中斷引發廣泛關注，部分網友在網站故障期間湧入氣象協會的社群平台，表達對資訊中斷的焦慮，希望網站盡快修復，也有不少民眾留言為網站維護人員加油打氣。
【復旧のお知らせ 】— tenki.jp （@tenkijp） January 9, 2025
サイトにアクセスできない事象が発生しておりましたが、現在は復旧しております。
皆様にはご不便とご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。
引き続き、https://t.co/G7nzMYioKKをどうぞよろしくお願いいたします。 https://t.co/zFWsX8crIf