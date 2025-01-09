回嗆川普 墨西哥女總統：美國何不改名「墨西哥美國」？

墨西哥總統薛恩鮑姆表示，如果美國候任總統川普準備將「墨西哥灣」改名為「美國灣」，美國就應該被稱為「墨西哥美國」。（路透）

2025/01/09 06:05

首次上稿 04:05

更新時間 06:00

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國候任總統川普7日聲稱，將把「墨西哥灣」（Gulf of Mexico）改名為「美國灣」（Gulf of America），似乎是藉此反映他長期以來對墨西哥在移民、毒品販運和貿易問題上的不滿。墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）8日回應，如果川普準備將「墨西哥灣」改名為「美國灣」，美國就應該被稱為「墨西哥美國」（Mexican America）。

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薛恩鮑姆在例行記者會上展示1幅17世紀的世界地圖，地圖上將北美洲標註為「墨西哥美洲」。她指出，「墨西哥灣」是聯合國承認的正式名稱，「為什麼我們不把（美國）叫做『墨西哥美國』」、「聽起來也不錯，不是嗎」？

不過，薛恩鮑姆也強調，希望與川普維持「良好的關係」。

儘管川普並未提供更多關於如何改名的細節，但他的言論隨即引發人們對總統是否有權更改國際水域名稱的質疑，並促使至少1名共和黨國會議員著手起草相關法案。

《華盛頓郵報》報導，川普在海湖莊園的記者會上，譴責墨西哥政府允許移民「湧入」美國，強調墨西哥「可以阻止他們，而我們將對墨西哥和加拿大實施非常嚴厲的關稅，因為他們也會從加拿大入境美國。」

墨西哥灣是一個面積達21萬8000平方英里（約56萬4600平方公里）的海盆，透過佛羅里達海峽（Florida Straits）和猶加敦海峽（Yucatan Channel）與加勒比海和大西洋相連，其範圍從墨西哥東岸和美國東南海岸延伸到古巴西端。該片水域曾有多種名稱，但歐洲探險家和製圖師至少在400年前就開始使用「墨西哥灣」名稱。

據報導，美國目前存在一些由聯邦政府認可的更名機制，但即使美國正式更改名稱，也不表示能夠獲得其他國家認可。聯邦機構間組織「美國地名委員會」（BGN），負責在聯邦政府內維持地名使用的統一性。該委員會隸屬於內政部長，並由地名委員會的「外國名稱委員會」（Foreign Names Committee）負責外國地名的標準化。該委員會成員來自多個聯邦機構，包括一些地理和製圖專家，每2年任命一次。

雖然地名委員會不會為地理特徵創建名稱，但會根據既定政策批准或拒絕他方提出的名稱。近期的例子包括內政部長哈蘭（Deb Haaland）在2021年下令，批准替換所有包含「squaw」（對美國原住民女性的侮辱性詞彙）的地名。哈蘭是首位擔任內閣首長的美國原住民。

共和黨籍喬治亞州眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）7日表示，她打算透過國會立法，將墨西哥灣更名為美洲灣。她透過社群媒體X平台表示，已指示工作人員立即開始起草法案，將墨西哥灣改名為美洲灣，「這對於開始為聯邦政府所有機構，例如聯邦航空管理局和軍隊，更改地圖的資金籌措至關重要。」

2020年，外國名稱委員會曾就是否將「波斯灣」（Persian Gulf）更名為「阿拉伯灣」（Arabian Gulf）進行討論，這在阿拉伯國家間是一個充滿爭議的話題。伊朗長期堅持將該水域稱為「波斯灣」，阿拉伯國家則偏好「阿拉伯灣」。

由於政策傾向於使用約定俗成和廣泛使用的名稱，該委員會認定「波斯灣」仍是適當名稱，但也表示，在與該地區的阿拉伯語軍事和政府夥伴合作時，「阿拉伯灣」可在非正式交流中被接受。

2015年時，時任總統歐巴馬批准將美國最高峰「麥金萊山」（Mount McKinley）改名為「德納里山」（Mount Denali），以恢復其傳統的原住民名稱。川普曾誓言推翻這項決定。

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