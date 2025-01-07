澳洲著名沙灘爆遮陽篷占位 總理艾班尼斯：有違平等

澳洲墨爾本海灘上的帳篷式遮陽篷。示意圖。（歐新社）

2025/01/07 20:23

〔編譯管淑平／綜合報導〕以陽光、沙灘美景著稱的澳洲，現在正值夏季，不過，近日澳洲海灘上的遮陽帳篷占位引發爭議，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）7日也對此表達看法，表示這種做法「不妥」，有違該國的人人平等精神。

根據《路透》、英國《衛報》7日報導，日前社群媒體流傳幾張照片，顯示澳洲維多利亞州摩寧頓半島（Mornington Peninsula）海灘上，立著一排排帳篷式遮陽棚卻無人使用，顯然是用帳篷在這個以金色沙灘美景出名的海岸占位子；據稱是有人一早先去沙灘上架好帳篷、放好椅子、毛巾等物品後離開，當天稍晚才回來。

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數十個顯然用來占位的空帳篷照片傳出後，引發部分網友憤怒和媒體討論，有些人稱此舉違背澳洲一貫的價值觀，但是也有不同看法者說，想出這招的人真高明。

爭議多日後，艾班尼斯7日上午在熱門晨間節目上對此事表達看法。他說，澳洲一個最棒的一點就是，「不像世界一些其他地方，你得付錢才能使用海灘，在這裡，每個人都擁有這片海灘」，「這裡每一位澳洲人，人人平等，如果以為你可以預定一小塊地方，當做你自己的，這樣就違背那樣的原則」。

澳洲海灘通常都開放給所有人使用，這意味著，民眾要到海灘，不需要花錢預定一塊區域，才能使用。

摩寧頓半島郡市長馬許（Anthony Marsh）表示，到海灘休閒的人，有權使用遮陽棚，但是「先在海灘上占個位置，然後離開去做別的事情」，並不恰當，儘管這種行為並未出現在當地的所有海灘，但是在一些海灘，此舉「肯定」是個問題，例如網傳照片所在地「安全海灘（Safety beach）」。他呼籲民眾，「如果不打算使用海灘，就不要占位子，讓別人無法使用」。

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