烏軍無人機偵查一半 竟遭俄羅斯浪貓「徒手擊落」 軍方全看傻

2025/01/07 20:36

祝蘭蕙/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕烏俄戰爭從2022年2月持續至今。本月3日,一架烏克蘭「FPV軍用無人機」執行低空偵察任務時,竟被俄羅斯境內一隻流浪乳牛花貓「徒手擊落」。畫面曝光後,令烏軍傻眼,而網友則笑翻表示,「不愧是戰鬥民族的貓!」

綜合外媒報導,事件地點為俄羅斯某片草地。影片顯示,無人機以低空快速掠過,一隻乳牛花紋的貓咪原本正悠閒躺在草地上,突然睜眼瞄準,隨即揮出一記精準的「貓拳」,直接擊中無人機。無人機瞬間失去平衡,撞上一旁的電線桿後墜落在草地上。

更令人啼笑皆非的是,這隻乳牛花貓似乎對自己的「戰果」十分滿意,甚至湊近無人機殘骸仔細查看。隨後,烏克蘭軍方回收了這架無人機,並將其攝錄的最後畫面公諸於世,畫面中「戰鬥貓」的致命一擊與後續好奇行為,讓觀看的軍方人員目瞪口呆。

影片曝光後,短短數日內觀看次數已突破百萬,網友紛紛留言表示,「這隻貓是俄羅斯秘密武器吧」、「貓體對空飛彈,真的精準無比」、「這一巴掌毫無破綻,堪比頂級狙擊手」、「該不會是軍方訓練的特種貓吧?」、「這隻浪貓根本是生化武器」、「不愧是戰鬥民族的貓!」

據了解,FPV無人機,即第一人稱視角(First-person view)無人機,具備極高靈活性與速度,常用於偵察與攻擊。其最高時速可超過100公里,並能完成多種高難度飛行動作。然而,這類無人機的操控難度相對較高,意外頻率也較一般無人機更高。

JUST IN: ???????????????? Russian Cat knocks down a Ukrainian drone with its bare paws. pic.twitter.com/gAVrGWDVGn