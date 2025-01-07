烏軍無人機偵查一半 竟遭俄羅斯浪貓「徒手擊落」 軍方全看傻

一架烏克蘭「FPV軍用無人機」執行低空偵察任務時，竟被俄羅斯境內一隻流浪乳牛花貓「徒手擊落」。（擷取自社群平台Ｘ）

2025/01/07 20:36

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭從2022年2月持續至今。本月3日，一架烏克蘭「FPV軍用無人機」執行低空偵察任務時，竟被俄羅斯境內一隻流浪乳牛花貓「徒手擊落」。畫面曝光後，令烏軍傻眼，而網友則笑翻表示，「不愧是戰鬥民族的貓！」

綜合外媒報導，事件地點為俄羅斯某片草地。影片顯示，無人機以低空快速掠過，一隻乳牛花紋的貓咪原本正悠閒躺在草地上，突然睜眼瞄準，隨即揮出一記精準的「貓拳」，直接擊中無人機。無人機瞬間失去平衡，撞上一旁的電線桿後墜落在草地上。

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更令人啼笑皆非的是，這隻乳牛花貓似乎對自己的「戰果」十分滿意，甚至湊近無人機殘骸仔細查看。隨後，烏克蘭軍方回收了這架無人機，並將其攝錄的最後畫面公諸於世，畫面中「戰鬥貓」的致命一擊與後續好奇行為，讓觀看的軍方人員目瞪口呆。

影片曝光後，短短數日內觀看次數已突破百萬，網友紛紛留言表示，「這隻貓是俄羅斯秘密武器吧」、「貓體對空飛彈，真的精準無比」、「這一巴掌毫無破綻，堪比頂級狙擊手」、「該不會是軍方訓練的特種貓吧？」、「這隻浪貓根本是生化武器」、「不愧是戰鬥民族的貓！」

據了解，FPV無人機，即第一人稱視角（First-person view）無人機，具備極高靈活性與速度，常用於偵察與攻擊。其最高時速可超過100公里，並能完成多種高難度飛行動作。然而，這類無人機的操控難度相對較高，意外頻率也較一般無人機更高。

JUST IN: ???????????????? Russian Cat knocks down a Ukrainian drone with its bare paws. pic.twitter.com/gAVrGWDVGn — BRICS News （@BRICSinfo） January 3, 2025

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