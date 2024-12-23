貝佐斯被瘋傳豪擲196億迎娶「前主播小三」 發文駁斥絕無此事

近日美國線上零售業務龍頭亞馬遜創辦人貝佐斯，被瘋傳即將豪擲6億美元舉辦奢華婚禮，本人對此在昨（22）日晚間急澄清絕無此事。（資料照，路透）

2024/12/23 17:41

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國線上零售業務龍頭亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），在2019年婚內出軌有夫之婦、前新聞台主播桑切斯（Lauren Sanchez），2人各自離婚後於去年5月訂婚。近日貝佐斯被瘋傳，即將豪擲6億美元（約新台幣196億元）辦奢華婚禮，貝佐斯本人在昨（22）日晚間急澄清絕無此事。

綜合外媒報導，目前為全球第3大富豪的貝佐斯，去年5月帶伴侶桑切斯到法國渡假，貝佐斯還在自己造價高達5億美元（約新台幣163.3億元）、命名為「Koru」（毛利語，意思指新的開始）的豪華遊艇上，向桑切斯求婚成功。當時這項消息引發外界議論，訂婚消息已被雙方好友證實，但遲遲未有關於2人婚禮等詳細的後續消息。

請繼續往下閱讀...

近日英國《每日郵報》報導稱，有消息人士向該媒體爆料，貝佐斯與桑切斯將在本月底舉辦婚禮。一種說法是在28日，貝佐斯將砸下6億美元，舉辦一場以冬季仙境為主題的婚禮；另一種說法，則是2人會在美國科羅拉多州滑雪勝地一座占地160英畝的牧場舉行婚禮。但無論如何，婚禮策劃團隊已簽屬保密協議，被禁止透露婚禮細節。

由於相關消息越演越烈，讓貝佐斯昨日在社群平台「X」（原推特）發文駁斥此事，更嘲諷跟風報導的媒體，「俗話說的好，『不要相信你讀到的一切』，這句話在今日比以往任何時候都更加適用。現在，謊言可以在真相還沒來得及穿好褲子之前，就傳遍全世界。所以各位一定要千萬小心，不要太容易輕信他人。」

That said, I hope you do hold an epic wedding.



It’s nice to know that epic events are happening somewhere in the world, even if one is not present.



A world where there are amazing events somewhere is better than a world where they are happening nowhere. — Elon Musk （@elonmusk） December 22, 2024

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法