貝佐斯被瘋傳豪擲196億迎娶「前主播小三」 發文駁斥絕無此事

〔即時新聞/綜合報導〕美國線上零售業務龍頭亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos),在2019年婚內出軌有夫之婦、前新聞台主播桑切斯(Lauren Sanchez),2人各自離婚後於去年5月訂婚。近日貝佐斯被瘋傳,即將豪擲6億美元(約新台幣196億元)辦奢華婚禮,貝佐斯本人在昨(22)日晚間急澄清絕無此事。

綜合外媒報導,目前為全球第3大富豪的貝佐斯,去年5月帶伴侶桑切斯到法國渡假,貝佐斯還在自己造價高達5億美元(約新台幣163.3億元)、命名為「Koru」(毛利語,意思指新的開始)的豪華遊艇上,向桑切斯求婚成功。當時這項消息引發外界議論,訂婚消息已被雙方好友證實,但遲遲未有關於2人婚禮等詳細的後續消息。

近日英國《每日郵報》報導稱,有消息人士向該媒體爆料,貝佐斯與桑切斯將在本月底舉辦婚禮。一種說法是在28日,貝佐斯將砸下6億美元,舉辦一場以冬季仙境為主題的婚禮;另一種說法,則是2人會在美國科羅拉多州滑雪勝地一座占地160英畝的牧場舉行婚禮。但無論如何,婚禮策劃團隊已簽屬保密協議,被禁止透露婚禮細節。

由於相關消息越演越烈,讓貝佐斯昨日在社群平台「X」(原推特)發文駁斥此事,更嘲諷跟風報導的媒體,「俗話說的好,『不要相信你讀到的一切』,這句話在今日比以往任何時候都更加適用。現在,謊言可以在真相還沒來得及穿好褲子之前,就傳遍全世界。所以各位一定要千萬小心,不要太容易輕信他人。」

