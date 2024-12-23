「世界最恐怖監獄」關4萬名殺人犯 吃飯只准用手抓

薩爾瓦多「恐怖主義監禁中心」被稱為「世界最恐怖的監獄」，獄中關押大量殺人犯、毒販及黑幫份子。（美聯社）

2024/12/23 11:18

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中南美洲國家薩爾瓦多為打擊國內猖獗犯罪，2023年啟用「恐怖主義監禁中心」（Terrorism Confinement Center），被稱為「世界最恐怖的監獄」，獄中關押大量殺人犯、毒販及黑幫份子。日媒近期前往獄中採訪，發現駐衛警察及士兵全副武裝，還將臉部遮住隱藏身分，以防未來遭到受刑人報復，內部氣氛十分緊張。

根據日本《TBS NEWS DIG》報導，「恐怖主義監禁中心」共有8棟建築物，最多能收容40000名囚犯，TBS記者在進入監獄前，必須將身上物品全部寄放、並通過嚴格安檢，透過X光機等機場安檢等級的設備來檢查是否有違禁物品被夾帶入內。

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獄方表示，為了防止受刑人暴動及外部襲擊，監獄駐有1000名警員及600名士兵，各式軍備堪稱是「戰場規模」，警員與士兵需蒙面以防被受刑人鎖定報復。監獄中每間舍房約容納100名囚犯，全員統一穿著白色T恤、剃光頭，且囚犯大部分身上都布滿刺青，以20多歲的年輕人為多數。當地政府表示，恐怖主義監禁中心中的收容人全是參與過謀殺及重大綁架案的幫派成員。

舍房中幾乎沒有任何物品，只有「金屬床架」和一個「開放式廁所」，沒有枕頭和床墊，就寢時間也不會關燈。受刑人每天只有半小時會離開牢房，在監獄中央走廊進行團體運動或是讀聖經。

恐怖主義監禁中心僅提供受刑人「生存所需的最基本營養」，三餐不提供肉類，僅有豆類、起司和米飯的混和物，食物被放在塑膠容器中供受刑人食用，由於刀子和叉子可能成為凶器，獄方規定受刑人必須「用手吃飯」。

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