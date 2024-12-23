讓位總統給馬斯克？ 川普：他不是出生在美國

全球首富馬斯克在川普新政府中影響力大增，引發各界議論。（美聯社）

2024/12/23 10:44

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕川普重返白宮，在競選過程中出錢出力支持的全球首富馬斯克在新政府中影響力大增，引發各界議論。對此，川普表示，他不可能把總統讓位給馬斯克，他強調：「你知道為什麼他（馬斯克）不能嗎？他不是出生在這個國家。」

綜合美國媒體報導，馬斯克在川普團隊中的影響力越來越大，引發各界議論，民主黨陣營批評，直呼根本是「馬斯克總統」。川普在當地時間22日出席鳳凰城一保守派活動，也對此回應，表示他將成為美國總統，而不是馬斯克。

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川普表示，現在又出現各種各樣的謠言，稱他會把總統職位讓給了馬斯克，「不，我可以告訴你，他不會成為總統」，川普說：「我很安全。你知道為什麼他不能嗎？他不是出生在這個國家。」美國憲法要求總統必須出生在美國，而馬斯克出生於南非。

報導指出，川普不得不公開回應有關馬斯克的權力問題，已經證明這位世界首富在川普的團隊內展現了非比尋常的影響力。

過去歷史顯示，任何搶川普風頭者在他身邊都待不久，但川普的言論表明，他不想與馬斯克發生裂痕，目前兩人有共同利益；川普兒子小川普日前表示：「你知道媒體正在試圖做什麼來破壞我父親與伊隆的關係。他們試圖造成分裂，以阻止這些人做他們最擅長的事情，我們不能允許這樣做。」

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