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    iPhone掉入功德箱！印度廟不還：「依法」已屬於神的財產

    印度一名男子不慎將iPhone手機掉進寺廟功德箱，卻被廟方拒絕歸還。示意圖，非當事人。（路透資料照）

    印度一名男子不慎將iPhone手機掉進寺廟功德箱，卻被廟方拒絕歸還。示意圖，非當事人。（路透資料照）

    2024/12/23 11:36

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度南部泰米爾納德邦印度教信眾迪內許（Dinesh）近日到寺廟拜拜時，意外將iPhone掉進功德箱「hundi」，他向廟方求助想拿回手機，卻遭拒絕，理由是任何進入功德箱的物品均屬神的財產。

    綜合印媒報導，這起事件發生在清奈市（Chennai）的阿魯米古·坎達斯瓦米 （Arulmigu Kandaswamy）寺廟，當時迪內許從襯衫口袋掏鈔票準備捐款時，卻不慎將iPhone也一起掉進功德箱。他立即向寺廟管理人員要求取回手機，卻被告知任何掉進箱內的物品均屬於神。

    廟方允許迪內許找出手機、備份資料並取回SIM卡，但堅決不歸還這支iPhone，迪內許無奈之下只好向相關部門投訴。

    印度教宗教和慈善捐贈部援引1975年的「功德箱法令」《Installation, Safeguarding and Accounting of Hundial Rules》，強調箱內物品被視為寺廟財產，因此不可能退還。不過，該部部長巴布（PK Sekar Babu）表示，將與相關官員討論此事，考慮對迪內許進行補償。

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