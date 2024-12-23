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    北韓大篇幅報導災區重建工程 稱「慈父」金正恩完成「建築史上奇蹟」

    北韓領導人金正恩視察為災民新建的住宅。（朝中社/法新社）

    北韓領導人金正恩視察為災民新建的住宅。（朝中社/法新社）

    2024/12/23 11:34

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓7月底爆發嚴重水災，官媒今（23日）大篇幅報導領導人金正恩指揮災區重建工程完工消息，並譽此為「建築史上的奇蹟」，還稱災民在平壤臨時安置期間度過「愉快時光」，紛紛視金正恩為「慈父」。

    南韓媒體《韓聯社》指出，北韓官媒《朝中社》23日報導近4個多月的平安北道、慈江道、兩江道災區重建過程，勞動黨機關報《勞動新聞》也頭版報導該消息。

    北韓官媒在報導中提到，短短4個月內，新建落成1.5萬多間住宅和托兒所、學校、醫院、診所等設施，6000多間住宅也獲得維修翻新。鴨綠江堤壩工程、河川治理、鐵路公路和橋梁等社會基礎設施，也進行了修復工程。

    報導稱，水災發生後，金正恩帶頭指揮了重建工程，包括指揮災區營救工作，召開旨在樹立重建方案的勞動黨第8屆中央委員會政治局第22次緊急擴大會議、現場視察等，「堅持不懈地走在為民獻身的長征之路」。

    報導說，青年們積極響應黨中央的領導，參與水災重建工作。

    北韓官媒還寫道，災區居民和學生在平壤臨時安置期間度過愉快時光，並在平壤市民的歡送下通過平壤站返鄉，民眾將金正恩視為「慈父」。

    據此前媒體報導，北韓7月底，鴨綠江因暴雨氾濫導致平安北道、慈江道、兩江道爆發嚴重水災，傳出約4000人死亡，1.5萬人無家可歸，金正恩連續多日視察災區，更曾下令處決多達30名官員。

    《韓聯社》稱，北韓將水災重建工作用作宣傳金正恩的「愛民」政治手段，以加強內部團結和弘揚愛國主義精神。

    北韓領導人金正恩視察災區重建情形。（朝中社/法新社）

    北韓領導人金正恩視察災區重建情形。（朝中社/法新社）

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