NASA探測器26日突破人類極限 距太陽最近600萬公里

這張由 NASA 提供的圖片顯示的是帕克太陽探測器（Parker Solar Probe）接近太陽的藝術想像圖。歸功於其革命性的隔熱罩，它能夠承受高達攝氏 1370 度的高溫，這使得其能前所未有地承受太陽的炙熱考驗。（美聯社）

2024/12/23 08:41

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國家航太總署（NASA）的帕克太陽探測器（Parker Solar Probe）將於本月 26 日寫下歷史新頁，以時速 69 萬公里的驚人速度，飛掠至距離太陽表面僅 600 萬公里的位置，突破人類探索太陽的最近距離紀錄，執行前所未有的觀測任務。

《美聯社》報導，這項突破性任務始於 2018 年。自發射以來，帕克探測器已多次成功穿越太陽日冕——即在日全食時可見的太陽外層大氣，蒐集了珍貴的科學數據。

請繼續往下閱讀...

NASA 任務科學家威斯特萊克（Joe Westlake）以美式足球場生動比喻此次任務：「假設太陽和地球分別位於球場兩端，帕克探測器將前進到僅僅『4 碼線』的位置。」此說明了帕克探測器將是多麼接近太陽表面。

為了執行此次極端的探測任務，帕克探測器配備了特製的隔熱罩，能承受高達攝氏 1371 度的極端高溫。這次任務將比過往太陽探測器更接近太陽七倍以上，並同時創下人造太空飛行器速度新紀錄。

由於在最接近太陽時將超出通訊範圍，任務團隊需要等待數天後，才能確認探測器的狀態。按計畫，帕克探測器將持續以這個前所未有的距離繞行太陽至少到今年 9 月。

科學家期待透過這次的觀測數據，更深入理解太陽物理的重要謎團，包括為何太陽日冕的溫度比其表面高出數百度，以及是什麼機制驅動著太陽風——這股不斷從太陽噴射的超音速帶電粒子流。帕克探測器將直接對日冕的電漿進行採樣並測量其磁場，希望藉此解開日冕加熱和太陽風加速的機制。這些發現將有助於科學家更準確預測太陽風暴對地球通訊和電力系統的影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法