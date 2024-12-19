費時5年！美國宣告根除入侵物種「巨型殺人蜂」

華盛頓州農業局出示捕捉到的大虎頭蜂。（美聯社檔案照）

2024/12/19 22:24

〔編譯管淑平／綜合報導〕世界上體型最大的虎頭蜂「大虎頭蜂（Asian giant hornet，學名：Vespa mandarinia）」，又有「殺人蜂」之稱，5年前首度被發現出現在美國境內。美國農業部18日宣佈，經過5年努力，境內已根除這種外來入侵物種。

這場滅蜂行動包括居民配合，同意官方在其私人土地設置捕蜂陷阱、回報目擊蜂群出沒動態，以及研究人員在捕捉到的大虎頭蜂身上，裝上小小的無線電追蹤器，追蹤到位於一棵赤楊樹的蜂巢。2020年到21年總共發現並消滅4個蜂巢，全都在發現美國首批大虎頭蜂的華盛頓州霍特科姆郡。

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農業部18日表示，從2021年以來未發現大虎頭蜂蹤跡，因此宣布在境內根除這種入侵物種。華盛頓州農業部害蟲防治計畫經理史匹奇傑（Sven Spichiger）說，「這是人類對抗這種昆蟲，真正贏得勝利的罕見一天」。

身長可達5公分的大虎頭蜂，對在植物授粉上扮演重要角色的蜜蜂和本土昆蟲，構成顯著威脅，能夠在90分鐘內就殺死整個蜂巢的蜜蜂，將蜜蜂斷頭後，將其蜂巢據為己有，用蜜蜂幼蟲餵養自己的幼蜂。

這種虎頭蜂的螫針，能穿透大部分養蜂人使用的防護衣，螫人後釋放的毒液量是蜜蜂的約7倍，而且可連續螫人多次，可能致人於死。2013年中國曾發生一起嚴重的大虎頭蜂螫人事件，造成42人死亡、1675人重傷。

2019年8月加拿大卑詩省最先發現大虎頭蜂蹤跡，為北美首見，之後當年12月，緊鄰卑詩省的華盛頓州霍特科姆郡證實境內發現第一批這種蜂群，是美國首次出現這種入侵物種。專家表示，牠們可能是隨著貨櫃或花盆被帶進北美。

DNA分析顯示，卑詩省和華盛頓州發現的蜂群彼此沒有關係，可能來自不同國家。華盛頓州是目前美國唯一通報出現過大虎頭蜂的地方。史匹奇傑說，他們仍將保持警戒，並持續追查這批虎頭蜂的來源。

華盛頓州農業局人員穿著特製防護裝，展示從一個大虎頭蜂巢取下的蜂群。（美聯社檔案照）

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