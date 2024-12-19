普廷透露願會川普 談烏克蘭和平協議

2018年7月16日，時任美國總統川普（左）和俄羅斯總統普廷，在芬蘭赫爾辛基總統府握手寒暄。（美聯社）

2024/12/19 21:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷19日在年度記者會中表示，他隨時準備與美國總統當選人川普會面，討論烏克蘭和平協議。川普早前宣稱上任後數小時內即可促成和平協議，此舉引發烏克蘭憂慮，擔心協議條件偏向莫斯科利益。普廷強調，俄方對談判和妥協持開放態度，但烏克蘭方面在前線的攻勢讓局勢依然緊張。

《法新社》報導，普廷在記者會中透露，他尚未與川普進行直接溝通，但強調「隨時準備」會面。他指出：「若與川普總統當選人見面，我相信我們會有很多話題可談。」俄方對談判及妥協抱持開放態度，但具體會談時間仍未定。川普將於明年1月重返白宮，他的立場可能對烏克蘭局勢產生重大影響。

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俄軍在烏克蘭東部戰場上占據優勢，但普廷面對來自庫斯克地區居民的提問時坦承，無法確定居民何時能返回家園。該地因烏克蘭軍隊8月的進攻而撤離了大量居民。普丁強調：「我們一定會把他們（烏克蘭軍）趕出去，但具體日期目前無法確定。」

此外，普廷也談及俄羅斯經濟，因軍事開支增加及勞動力短缺所面臨的壓力。他表示，儘管外部威脅存在，但俄羅斯經濟狀況仍屬「穩定」，並指出低失業率與工業增長為支撐點。然而，他對通膨問題表達擔憂，特別是食品價格的上漲。

普廷在回答軍事記者提問時，再次提到俄羅斯新型極音速飛彈「榛果樹」（Oreshnik）的性能。他提議舉行「高科技對決」，測試該飛彈對西方防空系統的突破能力。他說：「可以設定目標，比如基輔，集中所有防空系統，然後我們發射飛彈，看看會發生什麼。」這一言論無疑將引發國際社會的關注。

普廷也首次提到俄羅斯核生化防護部隊司令基里洛夫（Igor Kirillov），他將此形容為「恐怖主義」，並批評俄羅斯安全部門未能有效防範此類襲擊。此外，他對敘利亞前總統阿塞德倒台一事表示，這並非俄羅斯的「失敗」。他強調，俄羅斯十年前進入敘利亞，是為防止恐怖分子壯大，如今基本達成目標。

普廷還指責，以色列從敘利亞局勢中受益，並呼籲以色列撤軍。他提到，尚未與逃往莫斯科的阿塞德會面，但未來計畫會商。

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