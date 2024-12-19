可怕！母親帶3歲女兒公園散步 遭4條大型犬包圍撕咬

江西女子陳菲母女遭4條大型犬圍攻，全身多處受傷。（擷取自微博）

2024/12/19 14:13

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國江西一處公園日前發生4條沒拴狗繩的大型犬，圍攻撕咬一對母女事件。據悉，受害母親全身十餘處傷口，最深處可見骨頭，至今仍住院治療；而年僅3歲的女兒也有多處傷口。

綜合《極目新聞》等中媒報導，受害母親陳菲11月17日上午帶著大女兒及3歲的小女兒，在贛州市貢區濱江公園散步。大女兒走在前面，陳菲和騎著滑步車的小女兒，走在後面。突然，3人身後有4隻大型犬衝過來。

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監視器錄下事發驚險一幕：陳菲看見大狗們衝過來後，急忙帶著小女兒走上路邊草皮，但4條大型犬跟著衝上去，開始圍攻母女倆。陳菲緊抱小女兒，將小女兒護在身下。

一名男子見狀騎著電動車趕來，制止4條大型犬咬人。

陳菲的丈夫事後說：「大女兒想去幫媽媽和妹妹，但只要靠近一點，狗就撲倒她，她嚇壞了。」

陳菲的丈夫表示，大型犬停止攻擊後，妻子報警和撥打醫院急救專線。經送醫治療，她的右小腿被咬傷，全身共有十餘處傷口，傷口最深處已見骨，手術進行了4個小時多。陳菲住院半個月，雖已出院，仍無法下床行走。相較於母親，女兒受傷較輕，但全身也有多處傷口。

目前，當地派出所已受理此事。

陳菲的丈夫還稱，事發當天，警方帶著制止大型犬咬人的男子來到醫院，他才知道該男是大型犬的飼養員，狗主人另有其人。

江西女子陳菲與3歲小女兒在公園遭4條大型犬圍攻撕咬。（擷取自微博）

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