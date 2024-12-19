熊出沒！日秋田縣撲殺引投訴 知事嗆：地址給我「熊送你」

日本秋田縣頻傳人熊衝突，縣府採取撲殺而頻遭投訴，示意圖。（路透資料照）

2024/12/19 13:57

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕根據日本環境省統計，2023年秋田縣因熊造成的傷亡人數達70人為全國最高。如何處理野熊成為地方政府的難題，尤其是針對撲殺熊的行動引發不少反對聲浪，其中不乏非理性的批評。對此秋田縣知事霸氣表態，應向投訴者說「交出你家地址，我把熊送到你家」。

綜合日媒報導，縣知事佐竹敬久17日在縣議會針對反撲殺野熊的投訴，強硬表示，「就是徹底威懾對方，如果這麼關心熊，那就把熊送到你家，告訴我你的地址」，展現對投訴意見的不耐，同時凸顯政府面臨的壓力。

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秋田市一間超市11月底發生野熊闖入事件，造成一名男性員工受傷。該熊於12月2日被捕獲並遭撲殺後，縣府接到56件民眾反映意見，其中24件反對撲殺熊，不少投訴來自縣外。不管職員如何解釋熊對人類安全的威脅，仍難以說服對方，好幾次通話時間甚至超過30分鐘，嚴重干擾工作。

每當媒體報導野熊侵入人類生活圈而遭捕殺的事件，都會引發一波投訴潮，部分投訴言詞激烈，包括「如果你殺了熊，你也會死」等惡意批評。對此，佐竹知事早在去年10月表示，對於非理性的投訴應直接掛斷電話，避免浪費行政資源。他認為這些反應多為情緒化，難以進行理性溝通。

佐竹昨（18）日受訪時指出，有些投訴電話過於極端，他只是舉一個例子，上級的堅定回應能讓相關職員更容易做事。除了有必要跟投訴者充分解釋情況之外，也應該補充說明，「我希望您能設身處地思考，如果自家旁有熊該怎麼辦，人命是最重要的」。

秋田縣民理解佐竹知事只是在開玩笑，「這應該只是帶有開玩笑的說法，聽者不用太在意」、「對秋田人來說，是可以明白佐竹說話的真正意思」。也有人強調，秋田縣民多數都支持知事，就算東京所有民眾都來批評也沒關係。

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