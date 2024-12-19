為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「總統睡覺時也在看我的節目」韓媒揭尹錫悅與YouTuber親密關係

    民眾在南韓首爾的巴士總站觀看總統尹錫悅的電視簡報。（美聯社）

    民眾在南韓首爾的巴士總站觀看總統尹錫悅的電視簡報。（美聯社）

    2024/12/19 13:30

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅為何採取緊急戒嚴的極端措施？有專家分析，尹錫悅可能輕信一些煽動戒嚴的極右派YouTuber陰謀論。此前，尹錫悅不僅邀請極右派YouTuber出席就職典禮，還提拔他們擔任公職。一些極右派YouTuber甚至公開炫耀與總統的親密關係。

    南韓民族日報報導，尹錫悅與極右派YouTuber的關係在就職典禮時浮出水面。尹錫悅邀請了30多名極右派YouTuber及頻道相關人士，參加2022年5月10日在國會舉行的總統就職典禮。

    報導指出，出席的人士包括長期在YouTube主張選舉舞弊論並在戒嚴事件後積極庇護尹錫悅的李奉圭、全光焄等人。

    尹錫悅與極右派YouTuber的密切關係在任期初期已顯露無遺。在尹錫悅就職僅3個月，當時擔任總統室市民社會首席秘書官的姜升圭出現在李奉圭TV中。李奉圭還曾在總統選舉過程中炫耀，稱「尹錫悅總統在睡覺時也在看我的節目」。

    此外，在尹錫悅上任後其夫婦首次向各界人士發送中秋節禮物時，名單中還包括了極右派YouTuber。

    報導指出，一度徘徊於政治圈邊緣的極右派YouTuber，進入公職後，擴大了影響力。

    報導稱，南韓總統室中也佈滿了極右派YouTuber背景的人士。極右派政黨「自由黎明黨」黨首出身的姜基勳，曾任總統室國政企劃秘書室的高級行政官，直到上個月才離職。他曾在YouTube上主張「前總統朴槿惠的彈劾幕後有中國共產黨」，還稱「國會議員選舉存在舞弊行為。」事件被媒體披露後，引發了「總統室成了極右派YouTuber的就業崗位」的批評。

    南韓外國語大學政治外交學教授李在默指出，「總統親近極右翼YouTube而非傳統媒體，並陷入『過濾氣泡』（因選擇性訊息接觸而導致的偏見），閉上眼睛，閉上耳朵，最終導致了當前的事態」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播