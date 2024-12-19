「總統睡覺時也在看我的節目」韓媒揭尹錫悅與YouTuber親密關係

民眾在南韓首爾的巴士總站觀看總統尹錫悅的電視簡報。（美聯社）

2024/12/19 13:30

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅為何採取緊急戒嚴的極端措施？有專家分析，尹錫悅可能輕信一些煽動戒嚴的極右派YouTuber陰謀論。此前，尹錫悅不僅邀請極右派YouTuber出席就職典禮，還提拔他們擔任公職。一些極右派YouTuber甚至公開炫耀與總統的親密關係。

南韓民族日報報導，尹錫悅與極右派YouTuber的關係在就職典禮時浮出水面。尹錫悅邀請了30多名極右派YouTuber及頻道相關人士，參加2022年5月10日在國會舉行的總統就職典禮。

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報導指出，出席的人士包括長期在YouTube主張選舉舞弊論並在戒嚴事件後積極庇護尹錫悅的李奉圭、全光焄等人。

尹錫悅與極右派YouTuber的密切關係在任期初期已顯露無遺。在尹錫悅就職僅3個月，當時擔任總統室市民社會首席秘書官的姜升圭出現在李奉圭TV中。李奉圭還曾在總統選舉過程中炫耀，稱「尹錫悅總統在睡覺時也在看我的節目」。

此外，在尹錫悅上任後其夫婦首次向各界人士發送中秋節禮物時，名單中還包括了極右派YouTuber。

報導指出，一度徘徊於政治圈邊緣的極右派YouTuber，進入公職後，擴大了影響力。

報導稱，南韓總統室中也佈滿了極右派YouTuber背景的人士。極右派政黨「自由黎明黨」黨首出身的姜基勳，曾任總統室國政企劃秘書室的高級行政官，直到上個月才離職。他曾在YouTube上主張「前總統朴槿惠的彈劾幕後有中國共產黨」，還稱「國會議員選舉存在舞弊行為。」事件被媒體披露後，引發了「總統室成了極右派YouTuber的就業崗位」的批評。

南韓外國語大學政治外交學教授李在默指出，「總統親近極右翼YouTube而非傳統媒體，並陷入『過濾氣泡』（因選擇性訊息接觸而導致的偏見），閉上眼睛，閉上耳朵，最終導致了當前的事態」。

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