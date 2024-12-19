認罪！美國華裔當打手 助中國秘密跨境追捕異議人士

美國紐約市華裔男子陳金平被控幫助中國公安部打擊異議人士，在曼哈頓唐人街這棟大樓建立「警僑事務海外服務站」，其實是中國的「秘密警察局」。（路透資料照）

2024/12/19 10:39

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約市華裔男子陳金平（Chen Jinping，音譯）被控幫助中國公安部（MPS）跨境打擊海外異議人士，在曼哈頓唐人街建立已知全球第一個中國秘密警察局「警僑事務海外服務站」。陳金平18日認罪，坦承密謀擔任未註冊的外國代理人，將面臨最高5年刑期。

綜合媒體報導，61歲陳金平18日在紐約市布魯克林聯邦法院（Brooklyn Federal Court）聽證會出庭，當庭承認2022年9月曾替中國政府刪除1篇有關所謂「秘密警察局」的網路文章，當時他未向美國司法部註冊為外國代理人。

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美國司法部國家安全司（National Security Division）檢察總長助理歐森（Matthew G. Olsen）18日表示：「今天（18日）的認罪，要求被告對其代表中國警察部門公然營運海外地下警察局的行為負責，這明顯是在踐踏美國主權，並對我們的社區造成危險，是不該被容忍的。司法部將繼續追捕任何試圖協助中國將鎮壓範圍擴大至美國的人。」

美國聯邦調查局（FBI）國家安全部門執行助理主任羅伯特威爾斯（Robert Wells）則強調：「今天的認罪清楚提醒人們，中國政府正在採取陰險手段，威脅、騷擾並恐嚇那些發表反對共產黨言論的人們。美國不會容忍境內的公然違法行為。FBI仍將致力維護我國人民的權利和自由，在各個方面抵禦跨國鎮壓。」

2023年4月17日，陳金平與同案被告盧建旺（Lu Jianwang，音譯）被捕，面臨在未通知美國當局情況下密謀充當中國政府代理人和妨礙司法的指控。盧建旺並未認罪。

檢方先前表示，盧建旺和陳金平都是美國公民，他們領導一非營利組織，使命是為來自中國福建省的人士提供社交聚會場所。組織於2022年秋天關閉前，在曼哈頓大橋（Manhattan Bridge）附近唐人街1棟不起眼建築占據了1整個樓層。

總部位於西班牙的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）2022年發布的調查報告稱，中國在紐約等地廣設海外「服務站」，這些服務站與中國警方進行非法合作，迫使逃犯返回中國。

檢方指出，盧建旺2022年協助中國開設海外警察局，並應中國政府要求找到1名被認為是親民主運動人士的加州居民。他們還說，盧建旺2018年曾企圖說服1名被中國視為逃犯的人返國。

根據檢方，盧建旺和陳金平向FBI坦承，當得知FBI正對事件展開調查，他們立即刪除了與1名中國公安部官員的通聯紀錄。

陳金平將面臨最高5年監禁，根據認罪協議，美國政府同意撤銷對他妨礙司法調查的指控。但盧建旺仍拒絕對2項指控認罪，正等待審判。

2023年4月17日，陳金平（左）與同案被告盧建旺（右）被捕後，出席法庭舉行的聽證會。（路透資料照）

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