資優生吸毒幻聽「自挖雙眼」 失明6年曝現況：比以前更幸福

凱莉曾因染上毒癮，在吸食冰毒後出現幻聽，親手挖出自己的雙眼。（圖擷取自TikTok）

2024/12/18 21:32

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國南卡羅來納州的女子凱莉（Kaylee Muthart）曾因染上毒癮，在吸食冰毒後出現幻聽，親手挖出自己的雙眼。如今，6年過去，她裝上義眼，學會了在失明中生活，並表示自己比過去更加幸福。

根據《每日郵報》報導，凱莉在高中時期是一名資優生，但在19歲時因朋友提供的一支摻雜冰毒的大麻煙而染上毒癮。一年內，她從吸食冰毒發展到注射毒品。她曾形容吸毒的快感讓她感覺與上帝更接近，但也讓她逐漸陷入癮頭的深淵。

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2018年2月，當時年僅20歲的凱莉在一次吸食冰毒後，引發妄想症，誤以為挖出自己的雙眼可以拯救世界。她用手指抓住自己的眼球，扭轉並拔出，最終導致永久失明。這一事件震驚了整個社區，也徹底改變了她的生活。

凱莉回憶當時的情景時說，「我記得那時心想，必須有人犧牲某些重要的東西才能讓這個世界恢復正常，而那個人就是我。」她當時跪在一間教堂外禱告，執行了這場可怕的自殘行為。她還表示，如果不是教堂的牧師及時發現並阻止，她可能會傷害到自己的大腦。

當時她被直升機送往醫院的創傷科，經過醫療團隊的全力搶救，她的眼眶被清理以避免感染，但已無法挽回視力。

然而，這場可怕的經歷成為凱莉徹底戒毒的契機，如今的她擁有一對義眼，努力保持積極心態。凱莉坦言，「當然，有時候我會為自己的處境感到沮喪，特別是在晚上難以入睡的時候。但說實話，我現在比之前更快樂。我寧願失明，也不願依賴毒品。」

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如今，六年過去，她裝上義眼，學會了在失明中生活，並表示自己比過去更加快樂。（圖擷取自TikTok）

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