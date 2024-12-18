美國會議員提3案 制裁中國助長芬太尼危機

美國緝毒局化驗室展示芬太尼。（美聯社檔案照）

2024/12/18 22:28

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國類鴉片止痛劑「芬太尼」危機中，中國扮演重要角色，美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」的兩黨議員，17日提出3項法案因應，這些法案包括成立中國特別工作小組，打擊毒品販運，以及為制裁中國舖路。

美國政府指出，中國是墨西哥毒梟製造芬太尼時，使用之化學前驅物的最大來源，中國洗錢分子也已成國際毒品交易的關鍵角色。眾院美中戰略競爭特別委員會就這次3項提案表示，提案有助於就中國共產黨「透過其國家對（芬太尼）前驅物的補貼，直接助長芬太尼危機」，向其追究責任。

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其中一項法案「中共芬太尼制裁法案」（Fentanyl Sanctions Act），由民主黨籍眾議員歐清傑（Jake Auchincloss）提出，該法案將立法授權美國政府，切斷中國公司與美國銀行系統的聯繫，對象包括「明知或不計後果地」為運輸非法合成毒品提供便利之船隻、港口和網路市場。歐清傑提案指出，「這是國家支持毒害美國人民⋯⋯其源頭完全在中國」。

另外2項法案將成立一個由美國政府機關組成的工作小組，展開聯合行動，打擊販運網，並可就中國實體未經適當申報或者透過正規入境管道，向美國運送用於製造芬太尼的前驅物，對其施以民事處罰。不過由於這屆國會議員任期將屆，這些法案可能必須在明年1月3日，新一屆國會宣誓就職後重新提案。

接近美國總統當選人川普的共和黨人士，愈來愈認為北京不但利用、甚至策劃芬太尼流行來傷害美國人。眾院美中戰略競爭特別委員會民主黨籍首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）本月稍早也曾撰文表示，「是時候為芬太尼危機對北京強硬起來」。

中國外交部發言人林劍18日回應，斥美方政客扭曲事實，散布虛假訊息，抹黑中方禁毒能力，宣稱中國禁毒最堅決、管制最嚴格國家之一；美國需要加強國內監管、減少需求，「而不是內病外治，甩鍋推責」。

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