恐怖慎入！鱷魚咬走4個孩子的媽「死亡翻滾」

〔即時新聞/綜合報導〕印尼北蘇門答臘特洛島(Tello Island)有個中年婦人在海邊洗腳時,慘遭長達5公尺的巨型鱷魚襲擊,不幸喪命,當地村民目睹整個事件,無不震驚恐懼。

根據《每日郵報》報導,46歲的哈瓦蒂(Nurhawati Zihura)是個4個孩子的媽媽,昨天早晨身體不適,想用海水洗腳,鱷魚從水中突然竄出,將她拖入海中,「死亡翻滾」,試圖讓她失去反抗能力。

哈瓦蒂的尖叫聲驚動了附近村民,目擊者描述了當時的恐怖畫面,「我看到鱷魚攻擊她,血染紅了海水。我們大聲呼喊試圖驚嚇它,但毫無作用。那情景比地獄場景還可怕。」

大約一小時後,這條巨鱷再次浮出水面,嘴中緊咬著努爾哈瓦蒂的遺體。絕望的村民試圖用死雞吸引鱷魚,讓牠鬆口,最終成功將遺體救上岸,當晚舉行喪禮。

事件發生後,當地警方和士兵展開行動,成功捕捉、擊斃了這條巨鱷。哈瓦蒂的親屬芬迪(Fendi)感慨地說:「我們總以為靠近岸邊是安全的,但現在鱷魚越來越危險了。」

報導指出,印尼被認為是全球鱷魚襲擊事件最頻發的地區之一。據國際自然保護聯盟(IUCN)的數據,過去十年間,印尼至少發生了1000起鱷魚襲擊事件,其中超過450人喪生,由於報告機制的不足,實際數字可能更高。

專家指出,印尼群島是14種鱷魚的家園,其中包括體型巨大且極具攻擊性的海水鱷。在近年來,由於過度捕撈導致鱷魚的天然食物供應減少,加之沿海地區的開發侵蝕了其棲息地,鱷魚活動範圍被迫向內陸推進,逐漸靠近人類村莊。

