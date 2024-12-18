恐怖慎入！鱷魚咬走4個孩子的媽「死亡翻滾」

印尼中年婦人在海邊洗腳，慘遭長達5公尺的大鱷魚拖入水中。（擷取自社群平台「Ｘ」）

2024/12/18 23:48

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印尼北蘇門答臘特洛島（Tello Island）有個中年婦人在海邊洗腳時，慘遭長達5公尺的巨型鱷魚襲擊，不幸喪命，當地村民目睹整個事件，無不震驚恐懼。

根據《每日郵報》報導，46歲的哈瓦蒂（Nurhawati Zihura）是個4個孩子的媽媽，昨天早晨身體不適，想用海水洗腳，鱷魚從水中突然竄出，將她拖入海中，「死亡翻滾」，試圖讓她失去反抗能力。

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哈瓦蒂的尖叫聲驚動了附近村民，目擊者描述了當時的恐怖畫面，「我看到鱷魚攻擊她，血染紅了海水。我們大聲呼喊試圖驚嚇它，但毫無作用。那情景比地獄場景還可怕。」

大約一小時後，這條巨鱷再次浮出水面，嘴中緊咬著努爾哈瓦蒂的遺體。絕望的村民試圖用死雞吸引鱷魚，讓牠鬆口，最終成功將遺體救上岸，當晚舉行喪禮。

事件發生後，當地警方和士兵展開行動，成功捕捉、擊斃了這條巨鱷。哈瓦蒂的親屬芬迪（Fendi）感慨地說：「我們總以為靠近岸邊是安全的，但現在鱷魚越來越危險了。」

報導指出，印尼被認為是全球鱷魚襲擊事件最頻發的地區之一。據國際自然保護聯盟（IUCN）的數據，過去十年間，印尼至少發生了1000起鱷魚襲擊事件，其中超過450人喪生，由於報告機制的不足，實際數字可能更高。

專家指出，印尼群島是14種鱷魚的家園，其中包括體型巨大且極具攻擊性的海水鱷。在近年來，由於過度捕撈導致鱷魚的天然食物供應減少，加之沿海地區的開發侵蝕了其棲息地，鱷魚活動範圍被迫向內陸推進，逐漸靠近人類村莊。

Horrifying moment crocodile emerges with a mother-of-four in its jaws after dragging her to a death 'worse than any scene in hell'https://t.co/IEGFR6iEYY

The 13ft reptile pounced on mother-of-four Nurhawati Zihura, 46, while she was washing her feet in the seawater next to her… pic.twitter.com/mRtvd6iZpu — Orin Ulysses Rascal （@ourascal） December 17, 2024

Penangkapan buaya muara yang menjadi teror bagi warga Nias dan menyebabkan tewasnya Nurhawati akhirnya berhasil dilakukan. Buaya besar ini telah lama meneror kawasan tersebut, menyerang ternak dan warga. Setelah ditangkap, buaya tersebut diarak oleh warga sebagai simbol… pic.twitter.com/3e1lNl8otS — Garuda TV （@garudatvnews） December 18, 2024

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