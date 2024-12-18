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    恐怖慎入！鱷魚咬走4個孩子的媽「死亡翻滾」

    印尼中年婦人在海邊洗腳，慘遭長達5公尺的大鱷魚拖入水中。（擷取自社群平台「Ｘ」）

    印尼中年婦人在海邊洗腳，慘遭長達5公尺的大鱷魚拖入水中。（擷取自社群平台「Ｘ」）

    2024/12/18 23:48

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼北蘇門答臘特洛島（Tello Island）有個中年婦人在海邊洗腳時，慘遭長達5公尺的巨型鱷魚襲擊，不幸喪命，當地村民目睹整個事件，無不震驚恐懼。

    根據《每日郵報》報導，46歲的哈瓦蒂（Nurhawati Zihura）是個4個孩子的媽媽，昨天早晨身體不適，想用海水洗腳，鱷魚從水中突然竄出，將她拖入海中，「死亡翻滾」，試圖讓她失去反抗能力。

    哈瓦蒂的尖叫聲驚動了附近村民，目擊者描述了當時的恐怖畫面，「我看到鱷魚攻擊她，血染紅了海水。我們大聲呼喊試圖驚嚇它，但毫無作用。那情景比地獄場景還可怕。」

    大約一小時後，這條巨鱷再次浮出水面，嘴中緊咬著努爾哈瓦蒂的遺體。絕望的村民試圖用死雞吸引鱷魚，讓牠鬆口，最終成功將遺體救上岸，當晚舉行喪禮。

    事件發生後，當地警方和士兵展開行動，成功捕捉、擊斃了這條巨鱷。哈瓦蒂的親屬芬迪（Fendi）感慨地說：「我們總以為靠近岸邊是安全的，但現在鱷魚越來越危險了。」

    報導指出，印尼被認為是全球鱷魚襲擊事件最頻發的地區之一。據國際自然保護聯盟（IUCN）的數據，過去十年間，印尼至少發生了1000起鱷魚襲擊事件，其中超過450人喪生，由於報告機制的不足，實際數字可能更高。

    專家指出，印尼群島是14種鱷魚的家園，其中包括體型巨大且極具攻擊性的海水鱷。在近年來，由於過度捕撈導致鱷魚的天然食物供應減少，加之沿海地區的開發侵蝕了其棲息地，鱷魚活動範圍被迫向內陸推進，逐漸靠近人類村莊。

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