美國紐約州新法正式上路 寵物店全面禁賣貓、狗、兔

美國紐約州《寵物繁殖場導正法案》正式上路，禁止寵物店販售狗、貓和兔子。（歐新社資料照）

2024/12/18 17:27

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約州新法《寵物繁殖場導正法案》（Puppy Mill Pipeline Act）於15日正式生效，明文禁止寵物店販售狗狗、貓咪與兔子，違者將面臨最高1000美元（約新台幣3.2萬元）的罰款，希望鼓勵民眾從收容所或救援組織認養寵物，同時避免消費者買到生病或健康狀況不佳的動物。

綜合外媒報導，紐約州檢察長辦公室11月15日發布公文，提醒該法案將於12月15日開始執行。州長霍處（Kathy Hochul）於2022年簽署通過此法案，原訂2023年生效，但為給受影響的繁殖場和寵物店充足的適應時間，將生效日期延後至2024年。同時，多數寵物店也在新法生效前紛紛降價出清動物庫存。

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這項法案受到動物保護團體的支持，但引發寵物業者的強烈反彈。經營寵物店長達42年的男子達萊西奧（Donald D'Allesio）表示，過去的規定要求寵物店只能從持有A級許可證的繁殖場購買動物，但如今連合法來源也被禁止，直接斷絕了店家的生存空間。

達萊西奧擔憂此法案將導致約120家寵物店倒閉，2500名員工失業，並對紐約州的政策感到失望，「我受夠了！我今年已73歲，有6個孫子，紐約州官員根本不知道他們對該州的小企業做了什麼」。

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