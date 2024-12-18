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    諾貝爾不給母校給！村上春樹獲早稻田大學頒發榮譽博士學位

    日本知名作家村上春樹17日獲早稻田大學頒發榮譽博士學位。圖為村上在2014年11月7日在德國柏林領取德國《世界報》文學獎。（法新社檔案照）

    日本知名作家村上春樹17日獲早稻田大學頒發榮譽博士學位。圖為村上在2014年11月7日在德國柏林領取德國《世界報》文學獎。（法新社檔案照）

    2024/12/18 18:39

    〔編譯張沛元／綜合報導〕享譽國際的日本知名作家村上春樹，多年來始終與諾貝爾文學獎失之交臂，但就在今年的諾貝爾文學獎頒獎典禮過後一週，村上現身母校早稻田大學領取榮譽博士學位，為村上首度獲得日本高等學府頒發榮譽博士學位。

    75歲的村上17日親臨母校領取此一殊榮，並稱拿到早大的榮譽博士學位讓他覺得，自己的生命週期「完成了一個循環」。

    日本知名私校早稻田大學會對在學術、藝術、社會與人類等領域有卓越貢獻者，頒發榮譽博士學位；村上此番獲此殊榮，在於表彰他不斷以其獨創的文學作品，感動世界各地的讀者，以及在現代文學上的偉大成就。早大盛讚村上不僅揚名日本，更是世界級小說家，其虛實交織的自由作品，深深影響文化藝術界。

    早大此前就以村上為榮，2021年開設被暱稱為「村上春樹圖書館」的早稻田國際文學館；館內收藏品包括村上的小說手稿與資料，還有他蒐集的近2萬張黑膠唱片，村上本人也會參加該圖書館舉辦的活動。

    村上致詞時感念母校「心胸寬大」，頒發榮譽博士學位給他這個當年從不上課、也不學習，還經常惹事生非的壞學生；他自曝此前已拿過6個榮譽博士學位，但全都是國外大學給的；早大的榮譽博士是他首度拿到日本大學頒發的榮譽博士學位。

    村上還打趣表示，榮譽博士學位其實沒啥路用，既沒賺頭也對賣書沒啥幫助，但他還是很開心他的第一個日本的榮譽博士學位是母校給的，「我當年要是沒上早大，我相信我不會去寫小說。」

    村上自2006年以來一直被視為諾貝爾文學獎熱門得主，幾乎年年獲推薦提名，但也年年槓龜陪榜。今年的諾貝爾文學獎得主是南韓女作家韓江，頒獎典禮已於10日在瑞典首都斯德哥爾摩舉行。

    日本媒體18日報導，知名作家村上春樹17日現身母校早稻田大學，領取榮譽博士學位並致詞。（圖擷取自網路）

    日本媒體18日報導，知名作家村上春樹17日現身母校早稻田大學，領取榮譽博士學位並致詞。（圖擷取自網路）

    2024年諾貝爾文學獎得主、南韓女作家韓江10日出席瑞典斯德哥爾摩的頒獎典禮，領取獎章與獎狀。（法新社）

    2024年諾貝爾文學獎得主、南韓女作家韓江10日出席瑞典斯德哥爾摩的頒獎典禮，領取獎章與獎狀。（法新社）

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