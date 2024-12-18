為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    澳洲富豪示警：引進太多中國移民澳洲就會被接管

    澳洲億萬富豪、Meriton Group 創辦人崔古波夫（Harry Triguboff）呼籲澳洲增加移民人數，但對中國移民發出警告，認為如果澳洲引進很多中國移民，「他們就會接管這裡」。（擷取自網路）

    澳洲億萬富豪、Meriton Group 創辦人崔古波夫（Harry Triguboff）呼籲澳洲增加移民人數，但對中國移民發出警告，認為如果澳洲引進很多中國移民，「他們就會接管這裡」。（擷取自網路）

    2024/12/18 13:07

    〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《每日郵報》報導，澳洲億萬富豪、Meriton Group創辦人崔古波夫（Harry Triguboff）呼籲澳洲增加移民人數，但對中國移民發出警告，認為如果澳洲引進很多中國移民，「他們就會接管這裡」。

    現年91歲的崔古波夫是澳洲第4大富豪，近日他接受澳洲企業家鮑瑞斯（Mark Bouris）的熱門播客節目「與鮑瑞斯實話實說」（Straight Talk with Mark Bouris）訪問，解釋他支持增加移民的原因。

    崔古波夫說，除非增加移民數量，否則澳洲將因人口老化而崩潰，「世界上很多地方的生活都如此艱難，以至於每個人都願意來到這裡。他們不是要毀滅我們，只是想來這裡生活。這是一個居住的好地方」。

    崔古波夫主張實行多元化的移民政策，歡迎來自不同背景的移民，認為中國人是很棒的移民，但警告「如果我們引進很多中國移民，他們就會接管這裡」。

    崔古波夫說：「他們都很年輕，很多澳洲人都老了，中國人會活得更長。讓中國移民記住他們決定來澳洲的原因很重要 。如果他們這麼熱愛自己是中國人，那為什麼他們一開始要來呢？因為澳洲有更好的生活方式。」

    崔古波夫說：「現在，我非常喜歡東歐人，因為他們知道如何工作。他們受過良好的教育，他們會很優秀。我覺得南美洲人也不錯。但我們不能僅僅依賴一批人。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播