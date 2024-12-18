澳洲富豪示警：引進太多中國移民澳洲就會被接管

澳洲億萬富豪、Meriton Group 創辦人崔古波夫（Harry Triguboff）呼籲澳洲增加移民人數，但對中國移民發出警告，認為如果澳洲引進很多中國移民，「他們就會接管這裡」。（擷取自網路）

2024/12/18 13:07

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《每日郵報》報導，澳洲億萬富豪、Meriton Group創辦人崔古波夫（Harry Triguboff）呼籲澳洲增加移民人數，但對中國移民發出警告，認為如果澳洲引進很多中國移民，「他們就會接管這裡」。

現年91歲的崔古波夫是澳洲第4大富豪，近日他接受澳洲企業家鮑瑞斯（Mark Bouris）的熱門播客節目「與鮑瑞斯實話實說」（Straight Talk with Mark Bouris）訪問，解釋他支持增加移民的原因。

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崔古波夫說，除非增加移民數量，否則澳洲將因人口老化而崩潰，「世界上很多地方的生活都如此艱難，以至於每個人都願意來到這裡。他們不是要毀滅我們，只是想來這裡生活。這是一個居住的好地方」。

崔古波夫主張實行多元化的移民政策，歡迎來自不同背景的移民，認為中國人是很棒的移民，但警告「如果我們引進很多中國移民，他們就會接管這裡」。

崔古波夫說：「他們都很年輕，很多澳洲人都老了，中國人會活得更長。讓中國移民記住他們決定來澳洲的原因很重要 。如果他們這麼熱愛自己是中國人，那為什麼他們一開始要來呢？因為澳洲有更好的生活方式。」

崔古波夫說：「現在，我非常喜歡東歐人，因為他們知道如何工作。他們受過良好的教育，他們會很優秀。我覺得南美洲人也不錯。但我們不能僅僅依賴一批人。」

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