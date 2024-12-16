為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    批「日光節約時間」造成經濟負擔 川普喊廢除

    美國總統當選人川普呼籲廢除「日光節約時間」。示意圖。（法新社）

    美國總統當選人川普呼籲廢除「日光節約時間」。示意圖。（法新社）

    2024/12/16 00:04

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）14日發文呼籲取消行之有年的「日光節約時間」（Daylight Saving Time）制度，他認為這項制度對美國造成了不必要的財政負擔。

    美國的日光節約時間（或稱夏令時間）是一種在春季將時鐘調快1小時，秋季調回標準時間的制度。美國在第一次世界大戰期間曾採用日光節約時間，但後來很快就廢除，一直到1967年才重新引入。

    《法新社》報導，川普昨日在他旗下的社群平台真相社群（Truth Social）PO文說：「共和黨會竭盡所能廢止日光節約時間，雖然這項制度有一群小而有力的支持者，但它不該存在！日光節約時間既不方便，對國家來說也太過昂貴。」

    美國議員偶爾會提議全面取消時間變更，參議院曾在2022年通過《陽光保護法案》（Sunshine Protection Act），該法案提議把日光節約時間設立成「新的永久標準時間」，與川普主張淘汰相反。

    《陽光保護法案》是由共和黨籍參議員、已被川普提名為國務卿的盧比歐（Marco Rubio）所提出，他稱有研究指出永久實施日光節約時間對經濟有正面助益。

    但該法案從未抵達總統拜登（Joe Biden）的辦公桌上，因為眾議院並不喜歡這個做法。

    不論川普上任之後會怎麼做，若更改成固定時間，都將結束美國人在春季將時鐘調快，然後在秋天將時鐘調回1小時的做法。

    另外，夏威夷、亞利桑那州大部分地區、納瓦霍族保留地（Navajo Nation）、美屬薩摩亞（American Samoa）、關島、北馬利安納群島（Northern Mariana Islands）、波多黎各與美屬維京群島（US Virgin Island）等地區估計不會受到影響，這些地區不採用日光節約時間制度。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播