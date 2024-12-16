批「日光節約時間」造成經濟負擔 川普喊廢除

美國總統當選人川普呼籲廢除「日光節約時間」。示意圖。（法新社）

2024/12/16 00:04

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）14日發文呼籲取消行之有年的「日光節約時間」（Daylight Saving Time）制度，他認為這項制度對美國造成了不必要的財政負擔。

美國的日光節約時間（或稱夏令時間）是一種在春季將時鐘調快1小時，秋季調回標準時間的制度。美國在第一次世界大戰期間曾採用日光節約時間，但後來很快就廢除，一直到1967年才重新引入。

請繼續往下閱讀...

《法新社》報導，川普昨日在他旗下的社群平台真相社群（Truth Social）PO文說：「共和黨會竭盡所能廢止日光節約時間，雖然這項制度有一群小而有力的支持者，但它不該存在！日光節約時間既不方便，對國家來說也太過昂貴。」

美國議員偶爾會提議全面取消時間變更，參議院曾在2022年通過《陽光保護法案》（Sunshine Protection Act），該法案提議把日光節約時間設立成「新的永久標準時間」，與川普主張淘汰相反。

《陽光保護法案》是由共和黨籍參議員、已被川普提名為國務卿的盧比歐（Marco Rubio）所提出，他稱有研究指出永久實施日光節約時間對經濟有正面助益。

但該法案從未抵達總統拜登（Joe Biden）的辦公桌上，因為眾議院並不喜歡這個做法。

不論川普上任之後會怎麼做，若更改成固定時間，都將結束美國人在春季將時鐘調快，然後在秋天將時鐘調回1小時的做法。

另外，夏威夷、亞利桑那州大部分地區、納瓦霍族保留地（Navajo Nation）、美屬薩摩亞（American Samoa）、關島、北馬利安納群島（Northern Mariana Islands）、波多黎各與美屬維京群島（US Virgin Island）等地區估計不會受到影響，這些地區不採用日光節約時間制度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法